Niegan carta de buena conducta a alumnos con 'cabello largo'

Parral.- Una madre de familia de nombre Luz María Ramírez detalló que interpuso una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con sede en Parral, por discriminación en contra sus dos hijos alumnos de la escuela secundaria Federal Rogelio Aranda ya que no les entregaron la carta de buena conducta por portar el cabello largo.

Aquí la carta de la madre de familia explicándolo todo:

Mi nombre es Luz Maria Ramirez Vázquez, mamá de 3 adolescentes y casi egresada de Master en nutrición clínica. Una de mis hijas se encuentra en el CBTis 228 y los otros 2 en la secundaria federal “Rogelio Aranda” ubicada en la ciudad de Parral, ambos traen el cabello largo, quizá por moda o honrándose la sangre Apache que llevan en sus venas, su abuela paterna ha dado conferencias sobre sus ancestros Apaches.

Al inicio del ciclo escolar que acaba de terminar, por los mismos maestros de la escuela Federal, me enteré que Derechos Humanos había tachado como -discriminación – el obligar a los alumnos a cortarse el cabello, y los maestros nos solicitaron no dejar que los alumnos lo hicieran, para evitar que todos los niños quisieran ir con el cabello pintado o cabello largo.

Al platicarle a mis hijos, y siendo retenidos varias veces por el prefecto de nombre Armando, por no llevar el corte adecuado, optaron por dejarse crecer el cabello, de todas formas los detenían.

Mi hijo el más pequeño que se encuentra en segundo de secundaria acaba de pasar a tercero con promedio de 9.2; fue retenido más veces que el más grande, quien acaba de terminar 3 ro de secundaria con promedio de 8.6

Quizá detuvieron más veces al pequeño, porque su cabello se esponja y esta rizado y sea un mini líder.

Me animé a interponer una denuncia después de que hable con el prefecto Armando y me dijo que lo revisara con el director, al estar mis hijos en la tarde hablé con el subdirector (es joven) y me comentó que fueran con gel y que se cortaran nada más la parte baja.

Llevé a mis hijos a que les cortaran el cabello de abajo y aún así lo siguieron reteniendo antes de entrar a la hora de clases, (quieren el corte tipo militar).

Puse la denuncia en la página de www.conapred.org.mx y al poco tiempo se comunicó conmigo el abogado de derechos humanos, quienes brindan un servicio gratuito, tiempo después me envió a mi correo la respuesta que dieron a mi queja (lo adjunto) a la cual dijeron que no estaban enterados de lo sucedido, que lo debía de arreglar en la escuela.

Cesaron los reportes que les hacían firmar en blanco cada vez que los retenían y de la escuela nunca me llamaron para informarme que estaban reportados. Por lo que al llamarme de nuevo el abogado de Derechos humanos me preguntó que, si habían cambiado el trato con los alumnos y le comenté que si, por lo que se cerró el caso, sin embargo, me dijo que se podía volver a abrir si volvían a discriminarlos.

El día 10 de julio del 2023 mi hijo de 3ro se graduó y no le dieron carta de buena conducta, al finalizar fui a preguntarle al director general (de mayor edad) y me dijo que no a todos los alumnos se les da, que a los que tienen reporte no se les entrega, le comenté: “que nunca me han informado que tuvieran reporte, pero que tenía el cabello largo” a lo que me comentó que “entonces no se le dió porque no estaba cumpliendo con el reglamento de la escuela” le comenté que “ellos tampoco estaban cumpliendo con las leyes, pero que muchas gracias”.

Hay demasiada incongruencia, ¿Como es que le piden a los alumnos cumplir con el reglamento, cuando ellos se niegan a hacer lo mismo? No hay congruencia. En realidad, son los mismos adultos los que fomentan la discriminación, varios padres de familia están en contra de que se les pida el corte y así lo expresaron en un grupo en el que cambiaron la configuración, después de que puse que no estaba de acuerdo en que pidieran el corte de cabello a los alumnos.

Como mamá, les he inculcado valores y principios, les he fomentado el cuidado al planeta y el bienestar animal, frecuentemente apoyan a asociaciones y ayudan a personas necesitadas, el cabello es simplemente cabello, no tiene nada de formativo, creo que lo único que les enseñan es que se hacen las cosas porque siempre se han hecho así.

Espero que a todos los alumnos que les dieron carta de buena conducta sean jóvenes que han hecho mas por los necesitados, que mis hijos de cabello largo," finalizó la denuncia de la madre de familia.