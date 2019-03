Niegan arribo de más federales a Cuauhtémoc

Chihuahua— La supuesta llegada de federales a Cuauhtémoc no es más que una simulación de Gobierno Federal, porque no son más elementos, son los mismos que ya estaban dijo el fiscal de la zona occidente Jesús Manuel Carrasco.

El funcionario resaltó que las cosas se dicen por su nombre, y mencionó que el presidente de la República Andres Manuel López Obrador ha dado muestras de tener una mejor relación en materia de seguridad con el Estado, la llegada de los elementos federales es una simulación, únicamente se sumaron al convoy de militares que si llegaron.

"Estas simulaciones no vienen a abonar en el tema de seguridad en la región, aquí necesitamos que el tema se tomé con seriedad porque la delincuencia que genera la delincuencia organizada que es un tema federal" agregó.

Ni siquiera fue un cambio de elementos, los que ya estaban en Cuauhtémoc, salieron, se unieron al convoy y participaron en el desfile para simular el supuesto arribo.