Niega Maru señalamientos de diputada América García

Chihuahua.- Luego de que la diputada de Morena, América García, responsabilizara al estado por la vandalización de su casa y vehículo en el municipio de Nuevo Casas Grandes, la gobernadora Maru Campos calificó de irresponsables las acusaciones y negó cualquier persecución en contra de alguna figura política. Asimismo se comprometió a brindarle su respaldo para dar con los responsables.

“Es muy aventurado decir eso, yo no sé con qué elementos. Es muy irresponsable, porque ¿Cómo vamos a hacer eso?, nosotros no somos como otros gobernadores que andan persiguiendo gente. Nosotros no andamos persiguiendo a la oposición, no andamos persiguiendo a nadie, mucho menos a una mujer”, enfatizó la gobernadora.

Señaló que le brindarán el respaldo necesario y se puso a disposición de la diputada para lo que necesite tras el incidente en que rayaron su domicilio y su vehículo, y que ella denunció junto con la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado.

“Todo mi respeto para la diputada América y por el contrario en lo que pueda ayudarle. Tengo entendido que ya está en contacto con gobierno del estado y con la Fiscalía General del Estado pero cualquier cosa se lo digo de mujer a mujer, no como gobernadora, aquí estoy para ayudarle”, destacó y señaló que ya se encuentra en curso la investigación por los hechos.