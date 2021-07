Niega Estado adeudos por engomados ecológicos

Ciudad Juárez— La Dirección de Transporte del Estado afirmó que hasta el momento el Municipio de Juárez no ha presentado la documentación que acredite un adeudo por 55 millones de pesos por concepto de la expedición de engomados ecológicos a las unidades de colectivo urbano y de personal en esta frontera.

El titular de la dependencia, David Holguín Baca, explicó que el Estado mantenía un convenio con el Municipio por la prestación de dicho servicio, el cual venció desde antes del inicio de la presente administración, mientras que el Ayuntamiento no ha presentado la documentación necesaria que ampare el adeudo que refirió la directora de Ecología, Margarita Peña Pérez.

La funcionaria dijo el miércoles que Transporte cobraba 400 pesos por el engomado como uno de los requisitos para actualizar los permisos de los concesionarios, monto que entregaba a Ecología porque su personal era el que hacía la verificación y colocaba el holograma a las unidades que la pasaban.

Sin embargo, agregó que la oficina estatal no había hecho el pago desde hace 10 años, por lo que el adeudo rondaba los 55 millones de pesos, de los cuales 15 millones correspondían sólo a lo pendiente por pagar de la actual administración, versión que fue rechazada por el titular de Transporte.

“Se trata de un convenio que venció desde la administración anterior, tenían ellos ese asiento contable en acreedores, entonces cuando se acercaron con nosotros a preguntar, investigamos y sí, era un servicio que prestaba el Municipio porque tenía el equipo para hacer las verificaciones, lo estuvieron haciendo durante algunos años, pero nunca encontraron o presentaron la documentación que amparara ese adeudo, y es un tema en el que en ningún momento nos negamos a pagar, pero teníamos que revisar que se había hecho esa cantidad que dicen que se debe en inspecciones ecológicas”, dijo.

Agregó que “El problema es que no tienen esa documentación, no la presentaron; ahora, primero dijeron que eran 15 millones de pesos, y recientemente que son más de 50 millones de pesos, y no sabemos exactamente qué sucedió en la administración anterior, dado que no hay nada que respalde ese asiento contable que ellos tienen de manera interna”.

Holguín Baca destacó que es necesario que el Municipio pueda presentar todo el respaldo respecto a la deuda por la expedición de engomados ecológicos con la intención de avanzar en la conciliación; asimismo, aseguró que en lo que va de la actual administración estatal, la dependencia a su cargo no cuenta con órdenes de compra para la adquisición de un servicio similar ante el Ayuntamiento.

Cambiaron Ayuntamiento por talleres

El director de Transporte indicó que dicha instancia prefirió hacer un proceso de licitación a inicios de la administración para que la expedición de los hologramas se realizara mediante talleres particulares, mismos que habrían adquirido el equipo adecuado para hacer el proceso de verificación de las unidades.

“La portación del engomado es obligatoria; cuando se detiene a un camión, se revisa que cuente con tarjetón, seguro y el ecológico, entre otros documentos. Aquí con lo que hemos batallado es con los propios permisionarios para que acudan a los centros de verificación, que terminamos correteándolos e infraccionándolos por ese motivo”, dijo.

De acuerdo con información de Ecología municipal, desde que iniciaron los operativos para detectar la falta del engomado la semana pasada, se multó a 109 transportistas por no traerlo y 10 camiones fueron retenidos por ser visiblemente contaminantes. Afirmó que de un padrón de 7 mil vehículos de colectivo urbano, sólo mil 500 cumplen con el documento.

Respecto a esta situación, Holguín señaló que una de las causas más recurrentes por la que los concesionarios omiten la expedición del holograma es el “tiempo que tarda en hacerse la verificación”. El funcionario refirió que el proceso puede tomar de dos horas y media a tres horas.

La multa por no traer engomado ecológico, o tenerlo vencido, es de 20 unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a mil 792 pesos, mientras que por contaminación son 30 UMA, o 2 mil 688 pesos.

