Niega Corral presencia de aviadores en su administración

Ciudad Juárez— El gobernador Javier Corral negó que en su administración existan ‘aviadores’, a la par de que calificó las quejas realizadas por panistas como “una campaña de distorsiones y golpeteo”.

Apenas el jueves pasado, José Márquez Puentes y David Rodríguez Torres, militantes del Partido Acción Nacional (PAN) destaparon posibles casos de ‘aviadores’ contratados en el Gobierno del Estado por Javier Corral. Según la denuncia pública, una de las personas que aparecería en la nómina de la Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales es la esposa del regidor panista Enrique Torres, Diana Guadalupe Veloz Carbajal.

De acuerdo con los panistas, Diana es amiga incondicional de Leticia Corral. Además revelaron que el gobernador le estaría pagando con dinero público a Silvia Márquez Zúñiga, quien limpia su casa ubicada en la calle Costa Rica e Ignacio de la Peña, y también la de su hermana.

En dicha Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales es donde cobra también Alma Lidia Portillo, quien en una publicación anterior de este rotativo se exhibe como amiga y asistente personal de Leticia Corral.

También en esta instancia es donde se contrató al excoordinador de Comunicación Social, Antonio Pinedo Cornejo, desde el 29 de noviembre de 2019 hasta enero de 2021, a pesar de tener denuncias y causas penales en su contra por delitos de corrupción.

Los quejosos pidieron a la Auditoría Superior del Estado y a la Secretaría de la Función Pública que investiguen estos señalamientos, que encuadran en los delitos de corrupción, mencionados en los artículos 257 y 258 del Código Penal del Estado de Chihuahua.

Ante estas denuncias, el gobernador dijo que los señalamientos de algunos de sus compañeros de partido eran con la intención de ‘golpear’ al Gobierno saliente y ‘congraciarse’ con la siguiente administración.

“Sé los motivos de estas distorsiones, me puede mucho que los compañeros busquen trabajo de la peor forma, es parte de la campaña de golpeteo intensivo y que busca con mentiras o verdades a medias desprestigiar al Gobierno que va de salida”, dijo.

Corral Jurado afirmó que durante su administración no se han presentado casos de ‘aviadores’, por lo que incluso aseguró que el Gobierno del Estado estaría en completa disposición para compartir cualquier información solicitada sobre el tema y hacerla pública.

“Estos cuatro nunca han sido ni son aviadores. Diana trabajó más de año y medio con nosotros, pero desde hace tres años ya no; en el caso del señor Pinedo, fue coordinador de Comunicación Social, y cuando dejó ese cargo se integró a la coordinación de asesores, fue hasta finales del año pasado que colaboró en el proyecto de la biblioteca del edificio de correos, y desde hace tiempo ya no trabaja con nosotros, y así hay una serie de distorsiones, sólo calumnias; la señora Silvia es muy respetable, es quien hace el aseo de la oficina y de las instalaciones de los guardias, deberían tener más respeto por las personas, no se les puede tratar así por golpear al gobernador”, comentó.

Ante la pregunta expresa sobre los motivos de sus propios compañeros de partido para hacer las acusaciones, el gobernador aseguró que en el caso de Rodríguez Torres se debería a que fue despedido de la oficina de Licencias porque “trataba mal a las personas”, mientras que dijo desconocer las intenciones de Márquez Puentes, de quien dijo tener una “buena opinión histórica como miembro del partido”.

elara@redaccion.diario.com.mx