Ni Quálitas ni empresa responden por tráiler accidentado en Ahumada

Representantes de la compañía de seguros Quálitas, a la que pertenece la póliza del tráiler implicado en el accidente que dejó 10 muertos hace una semana en Ahumada, aún no se presentan ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

En tanto, la empresa Grupo Transporte S.A. de C.V., propietaria de la unidad, no responde las llamadas realizadas al número que aparece como contacto. Ésta tiene domicilio en avenida Constituyentes #109, de la colonia Carretas, en la ciudad de Querétaro; no obstante, al ingresar la dirección en Google Maps no se logra observar ningún local con el nombre de esta compañía.

El chofer identificado como Saúl A. D. es hasta el momento el único detenido, por lo que en caso de que se le halle penalmente responsable del accidente tendría que cargar con la reparación del daño.

Personal de la compañía de seguros mencionada explicó que aun y cuando el propietario del camión de carga pesada, matrículas 889EW1 y la caja con placas 54-UG-5J, contara con una póliza de seguro vigente para este tipo de vehículo, existen motivos de exclusión a causa del estado de intoxicación del conductor.