Ni lo más elemental en el IMSS: trabajadores

Chihuahua— Personal de diversas áreas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pertenecientes al Hospital Morelos, ubicado en la ciudad de Chihuahua, realizaron una manifestación frente a dichas instalaciones para exigir atención urgente y que les sea suministrado el material para poder realizar su trabajo.

Los empleados de salud portaban cartulinas con leyendas como “no me atienden porque no hay material”, “no hay para checar glucosa y medicamentos”, “los pacientes se complican”, “intendencia y anestesiólogos sin material”, entre otras.

Muy molestos los enfermeros afirmaron que, aunque quieren atender a los pacientes, la mayoría de las veces no pueden porque no tienen con qué, además de que las instalaciones están muy sucias porque no hay insumos para hacer la limpieza e higiene correcta, situación que es muy peligrosa y pueden empeorar o contagiar enfermedades.

“¡Cómo es posible que tengamos que pedir a los familiares que nos traigan cosas para atender a su enfermo!”, dijo muy molesta una enfermera que fue entrevistada.

La convocatoria era a las 13:30 de ayer jueves 29 de febrero y fueron alrededor de 20 personas las que integraron la comitiva. Se reunieron a espaldas del hospital y una mujer les entregó las pancartas. Luego caminaron hasta el área de urgencias del hospital, y sin obstruir la entrada de los pacientes, se posicionaron una media hora para manifestar la inconformidad.

Pidieron comprensión a la ciudadanía, porque dicen que esa situación de desabasto no les permite brindar una buena atención a los derechohabientes.

Con este tipo de acciones, dijeron, esperan que la gente encargada de surtir ya “se ponga las pilas” y haga su trabajo.

“A nosotros nos atan de manos, porque vemos el dolor de la gente y no podemos ayudarlos porque no tenemos con qué. Imagínese usted ver a su familiar doblarse de dolor por una enfermedad y no poder hacer nada porque no hay ni medicamentos, menos para hacer una curación”, externó el personal de enfermería.

El personal portaba uniforme de enfermería y aseguraron que la manifestación la estaban realizando fuera de su horario de trabajo, y no pararían labores para no afectar más a los pacientes.

Sobre esa manifestación, a través de la oficina de comunicación social del IMSS, la Representación del instituto en Chihuahua informó que los servicios, la operatividad y la atención de esta unidad hospitalaria no se suspendieron y en estos momentos se llevan a cabo dichas actividades de manera habitual.

Además, se dará seguimiento y atención a las expresiones de las y los trabajadores institucionales.

Finalmente, aseguraron que se cuenta con suministro y abasto de insumos para la atención de la población derechohabiente; de manera permanente se refuerzan las estrategias para garantizar el abasto, se indicó.