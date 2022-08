Negocian PAN y Morena presidencia del Congreso

Chihuahua— La presidenta del Congreso del Estado, diputada Georgina Bujanda Ríos declaró ayer que siguen las negociaciones al interior de las dos principales fuerzas parlamentarias (PAN y Morena), para resolver la próxima presidencia del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones que comienza en el mes de septiembre.

Empero señaló que no hay una definición a este respecto todavía del legislador que la va sustituir en la presidencia, de igual manera quien quedará al frente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Fue el 23 de septiembre del año pasado, cuando el Pleno del Poder Legislativo local aprobó por unanimidad el dictamen de decreto presentado por la Jucopo, en el cual se reformó la conformación de los grupos parlamentarios de la Sexagésima Séptima Legislatura, así como la integración de la Mesa Directiva que encabezó los trabajos del Primer Año de Ejercicio Legislativo.

Fue así como se designó a la diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos para que ocupará dicha presidencia durante el Primer Año de Ejercicio Constitucional, mismo que está próximo a culminar.

El líder de la bancada del PAN, Mario Vázquez, declaró hace unas semanas que hay posiciones “radicales” en la bancada de Morena que han impedido la definición a ese sentido.

Pero enfatizó que “el respeto entre diputadas y diputados no se ha perdido, se ha mantenido a un buen nivel. En el plano personal, de diálogo, de entendimiento y si no se rompe eso no va a haber problema”.