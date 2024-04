‘Negligencia médica: lo peor del Seguro’

Nuevo Casas Grandes.- “No se trata sólo de la falta de medicamento y de aparatos para hacer estudios, las peores experiencias de los derechohabientes son con la negligencia de los médicos, enfermeros y cirujanos del Seguro Social que le han echado a perder la vida a sus pacientes”, señaló la activista Lety Lara, de las quejas que alcanzó a recopilar.

En los dos días que Leticia Ivette Lara Quezada montó un módulo de quejas a las afueras del Seguro Social, constató lo que ya no es secreto para nadie: en el Instituto Mexicano del Seguro Social no hay medicamentos, no se surten y los derechohabientes deben surtir sus propias recetas.

El problema de la crisis institucional en el IMSS va más allá de la falta de medicamentos, que es un problema del que siempre ha adolecido el hospital de Nuevo Casas Grandes, sino que ahora se extiende a los estudios clínicos, donde los derechohabientes se enfrentan a la negligencia del personal médico y administrativo que ordenan estudios diversos, pero es el paciente quien tiene que pagarlos en laboratorios privados.

Simplemente para cualquier operación se necesitan estudios diversos y aunque las muestras de sangre, orina y demás análisis de laboratorio en fluidos sí pueden hacerse en el Seguro Social, otros ya no los están haciendo porque “tienen sus aparatos descompuestos”.

Así, los pacientes deben acudir a laboratorios privados para pagar estudios caros y llevar los resultados al Seguro Social para que puedan programar sus operaciones o sus tratamientos, ya que ni por ese gasto responde el instituto, a menos que el derechohabiente esté dispuesto a ser programado para estudios fuera de Nuevo Casas Grandes, con cita para los próximos meses o incluso, para el próximo año.

Para un paciente con piedras en la vesícula o cáncer que urgen ser operados, este “ofrecimiento” del Seguro Social es una sentencia de muerte, así que el derechohabiente se ve obligado a pagar sus propios estudios para que avance su “atención médica”.