Necesitamos reconectarnos con los medios: Madero

Ciudad Juárez— Ante el arranque del proceso interno de selección de candidatos en el Partido Acción Nacional (PAN), el aspirante a la candidatura de la gubernatura Gustavo Madero Muñoz consideró como una señal de fuerza reunir tres veces más firmas de militantes en su registro como precandidato que su rival María Eugenia Campos.

Adelantó que arrancará su precampaña en el ciudad de Chihuahua con la presentación de su equipo de trabajo y una invitación a realizar campañas internas solidarias vinculándose con los que menos tienen y con cercanía constante con los ciudadanos.

En su reflexión, el aspirante apuntó que hay varias oportunidades para mejorar la administración estatal, como la reconexión de la relación con medios de comunicación, tejer mayores alianzas en el Congreso y otras fuerzas políticas y generar una mayor participación social en las propuestas y programas con los ciudadanos.

-En el registro como precandidato entregó más de tres mil firmas de militantes, ¿considera que este número es una garantía de triunfo en la interna del PAN?

Es una señal de fuerza porque además las conseguí en 48 horas, sorprendimos a propios y extraños; demostramos que tenemos una estrategia, una organización, una estructura eficiente. Me da mucho gusto esa primera señal y el grupo se sintió muy motivado por ese resultado. Fueron tres mil 900 firmas, tres veces más. Es una señal alentadora por la rapidez y la cantidad de apoyos logrados. Lo que espero es que esas firmas se conviertan en votos y con eso tener una plataforma ganadora. Sí es una señal muy buena anticipada de la fuerza que traemos.

-¿A qué le adjudica que los militantes hayan elegido apoyarlo?

Que tengo una estructura muy grande en todo el estado, hacemos trabajo al interior. Yo creo que los otros han escogido una estrategia inversa de primero ver hacia afuera y han descuidado mucho a la militancia.

-¿Cómo ve a al otro aspirante?

Creo que está haciendo un proyecto desde hace tiempo pero más bien tocó un techo más rápido y yo, al contrario, empecé este año y poco a poco hemos ido creciendo, sorprendiendo y generando un equipo en el que se han ido integrando liderazgos y gente que trabaja y conoce el partido.

-¿Qué es lo que usted tiene y Maru Campos no?

Tengo experiencia, no sólo dentro del partido, sino afuera, que ningún aspirante tiene. He trabajado en el campo, en colonias populares, he sido empresario, legislador y en el Gobierno estatal; esta experiencia tan integral me da un empuje para poder ponerme al servicio primero de los panistas y luego de los chihuahuenses.

--En los recorridos en territorio, ¿cómo ve la posición del PAN en Juárez?

Juárez es uno de los mayores retos que tenemos en la interna y la externa porque al PAN no le fue mal en Juárez, sin embargo, siento que eso ha cambiado y tenemos una oportunidad si salimos unidos y nos abrimos a la sociedad. Si nos abrimos a incluir y sumar otras fuerzas. Al interior del PAN yo creo que el partido se quedó muy en sus mínimos de militancia en una ciudad tan grande, eso nos habla de que nos hace falta abrirnos para promover una mayor a filiación. De los liderazgos que hay en Juárez yo tengo el 70 por ciento del apoyo y eso es muy bueno.

-¿Y en la ciudad de Chihuahua?

Hubo un fenómeno. Es la única ciudad donde creció el padrón de manera exacerbada: de mil 500 a tres mil militantes, y esto es preocupante porque habla de un crecimiento anormal que genera más bien sospecha de qué tipo de motivaciones se hicieron para generar esas afiliaciones. Ha sido cuestionado ese crecimiento y es el reto principal que tenemos: identificar a esos panistas que entraron al PAN hace un año, muy identificados con el Municipio, y ése es el reto que tenemos.

-¿Cómo ha visto a la militancia del PAN en el estado?

Están muy motivados, nos piden que mantengamos la unidad, hay mucho optimismo del triunfo hacia afuera y eso nos pide que cuidemos eso.

-¿Cuáles serían los puntos flacos del PAN para llevar a buen camino la candidatura?

El PAN tiene que hacer una autocrítica, tiene que recuperar la confianza de los ciudadanos de las clases medias, de los empresarios, de estudiantes que siempre creyeron en el PAN y que le fueron perdiendo el respaldo, y tiene que recuperarlos con un compromiso de continuar con la lucha contra la corrupción. Esas banderas las arrebató Morena de manera artificial. Ahí está la oportunidad del PAN de hacer un ejercicio autocrítico y que el PAN no proteja los casos de corrupción que en sus filas llegaran a suceder, eso sería la garantía de volver a encontrar una congruencia en el actuar para recuperar la confianza.

-¿Cómo pronostica se dé la campaña electoral?

Va a ser muy fácil; ellos (Morena) le apostarán a la marca Morena, al presidente y clientelas de los programas sociales, nosotros le apostamos a la conciencia de las personas que abrieron los ojos y están rescatando el voto razonado.

-De competir y ganar recibirá un estado endeudado. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad en el Gobierno estatal, de ganar la contienda?

Nos tocó una situación muy crítica. Las finanzas estatales estarán complicadas, seguirá una situación muy precaria. Yo quisiera darle seguimiento al legado de Corral pero quisiera hacer unas cosas mejor: primero en materia de comunicación política. Creo que podemos hacer un mejor trabajo, así como comunicar al Gobierno con la ciudadanía con los medios de comunicación, cómo mejorar esa forma de trabajo y la necesidad que hay en el Gobierno de contar con el apoyo de los medios de comunicación para dar a conocer la realidad del sector público. Sería una primera área de oportunidad que yo identifico para mejorarla.

El otro tema es la operación política. Cómo tejer mayores alianzas en el Congreso y otras fuerzas políticas para generar una base de apoyo que le dé al gobierno fuerza y gobernabilidad.

Por último una mayor participación social en los propuestas y programas hacerlo junto con los ciudadanos.

Como va a haber dificultad en dinero, vamos a tener que impulsar alianzas público-privadas y público-sociales. Mi campana la quiero empezar con una convocatoria para que los panistas utilicemos este tiempo para movilizarnos y conseguir donativos a los ciudadanos que más lo necesitan, eso puede ser una buena señal de que no sólo estamos haciendo campaña, sino acercarnos a la sociedad, un partido que sirva para servir, será premonitorio de lo que será eventualmente mi gobierno.

-¿Dónde iniciará su campaña interna?

Iniciamos en la ciudad de Chihuahua con otra señal de fuerza con la presentación de mi equipo y una invitación a que hagamos campañas solidarias vinculándonos con los que menos tienen y acercarnos con los ciudadanos.