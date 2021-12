'Necesario respetar derechos de maestros'

Chihuahua— La situación de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), requiere una revisión administrativa que privilegie el beneficio al estudiantado y también una auditoría a fondo para aclarar la entrega de medios tiempos y tiempos completos por compadrazgos, nepotismo y/o amoríos, señalaron -por separado- los diputados Benjamín Carrera y Oscar Castrejón tras darse a conocer el gasto que hizo la UACH para pagar personal “transitorio”.

“Que se revise la situación real de estos profesores y se tome en cuenta el gasto de la universidad, pero también que se garanticen los derechos laborales de los maestros y aquellos que no tengan problema que puedan seguir dando clases. Que no se afecte a los estudiantes”, dijo Benjamín Carrera.

Carrera explicó que no conoce a fondo la situación por la que atraviesa la UACH; sin embargo, al pertenecer él a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), sabe que en ocasiones la cantidad de maestros de tiempo completo es insuficiente para la carga académica.

“En la experiencia que tengo como universitario he visto que, a veces la cantidad de maestros de tiempo completo no es suficiente para cubrir toda la carga académica, y que existen ciertos mecanismos de control para que se cumplan las 40 horas reglamentarias. Recordemos que hay actividades de docencia, investigación, asesoría y gestión. Así funciona en la UACJ, no conozco a fondo la situación de la UACH”.

Oscar Castrejón por su parte pidió una auditoría a profundidad y fue enfático al señalar que se investigue la relaciones personales que pudieran estar detrás de la entrega de tiempos completos ya que –a decir del legislador- la baja en el nivel académico de la máxima casa de estudios, obedece en gran parte a que se otorgan dichos espacios a personas que no tienen la preparación necesaria.

“Que se haga una auditoría profunda para ver si los medios tiempos y tiempos completos no fueron entregados por amiguismo, nepotismo o relaciones amorosas. Esa es una de las principales causas de que baje el nivel académico, la entrega de los tiempos completos a personas que no cuentan con el nivel necesario, no es gente preparada. Solo los reciben por tráfico de influencias, lo que resulta más grave que haberse robado el dinero público”, indicó.

Agregó que la situación de la universidad es difícil porque tras el paso del ex rector Luis Fierro, la institución cayó por lo menos 10 lugares en el ranking nacional.

“Es una situación grave la de la UACH porque los resultados, en cuanto al nivel académico, son muy pobres. El exrector recibió la universidad por lo menos en el lugar 25 y la entregó en el lugar 34 dentro de la lista de las 100 universidades más importantes del país. Se tiene que revisar si hubo corrupción y el resultado que es un retraso en el nivel educativo”, enfatizó.

Benjamín Carrera por su parte, agregó que es necesaria la presencia -y labor- de algunos maestros que trabajan por honorarios, ya que de lo contrario sería complicado dar una cobertura total, además de que el salario por hora-clase es bajo.

“Necesariamente se requieren maestros por honorarios porque sería muy difícil cubrir solo con los de tiempo completo. Hay maestros que trabajan bajo esas condiciones, que tienen alta carga de trabajo y el salario no es muy bueno”.

Reiteró que lo más importante de esa situación es que no haya afectaciones para los estudiantes y revisar a conciencia el tema en general.

“Hay que privilegiar, más que el tema de los gastos, la calidad académica y que los estudiantes no se vean afectados. Sabemos la situación de los profesores y lo que aportan a las universidades, pero que se revise, se aclare y no haya situaciones irregulares”, apuntó.

Según resultados de la revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado -ASE- la UACH erogó 147.9 millones de pesos en el pago del personal “transitorio” en el 2020 –año en que inició el modelo educativo UACHDS–, que incluye a los maestros que laboran por contrato. En el pago al personal permanente, en ese mismo año, el gasto presupuestado fue de 552 millones de pesos, aunque esta cifra no incluye a sindicalizados y docentes con base.

Según la única información disponible en el portal de la universidad, del total del presupuesto para este 2021, que ascendió a dos mil 361 millones de pesos, el concepto de Gastos Personales representa el 78 por ciento, que abarca los rubros de sueldos, remuneraciones especiales, estímulos y seguridad social, entre otros conceptos.

Las condiciones laborales de los maestros por contrato varían pues mientras algunos tenían más de 10 horas a la semana, otros solamente se encargaban de una a cuatro horas en el mismo lapso, en tanto que los sueldos, según el tabulador, están entre los 110 y los 290 pesos por hora.

Ante esto, Sergio Facio adelantó el pasado jueves que, de mil 600 maestros que trabajan por contrato, mil 400 podrían ser recortados luego de vencer el contrato el 15 de diciembre, por lo que sólo 200 tienen su plaza asegurada.