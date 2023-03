Necesario que UACH aumentara calificación mínima

Chihuahua.– Por acuerdo del Consejo Universitario, la calificación mínima aprobatoria en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) será de 7.0, lo cual fue visto como una medida necesaria por el diputado Óscar Daniel Avitia, ya que esto empata la exigencia educativa de la máxima casa de estudios con otras instituciones como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) e institutos tecnológicos del país.

De acuerdo con el diputado que preside la Comisión de Educación, la medida resulta adecuada por tratarse de un nivel de educación superior y, por ello, la exigencia debe estar acorde, como el caso de la maestría y doctorado, donde las calificaciones mínimas de aprobación son del 80 por ciento del contenido evaluable.

“Hemos visto que también en otras universidades y otros grados académicos la calificación aprobatoria es mayor y yo como presidente de la Comisión de Educación estoy de acuerdo, si así lo determina también el Consejo Universitario de la UACH”, declaró.

Previo a la aprobación del Consejo Universitario, Luis Rivera Campos declaró que el objetivo principal de esta modificación es fortalecer el desempeño y aprovechamiento académico de los estudiantes, quienes deberán exigirse más en sus estudios, lo que será de beneficio para ellos mismos al estar mejor capacitados para afrontar los retos del entorno laboral.

Dijo que se busca propiciar un mayor esfuerzo de los estudiantes para que puedan obtener mejores calificaciones y estén mejor preparados.

Rivera Campos aseguró que, además de modificar la calificación mínima aprobatoria, se habrá de trabajar en una serie de reformas a los planes educativos para que estén enfocados en atender las necesidades del entorno laboral actual, en el que el sector privado exige profesionistas más capacitados y que puedan afrontar las complejidades que se puedan presentar.

Añadió que esto es parte del fortalecimiento que se busca otorgar a la universidad como principal generadora de profesionistas en el estado y, con esto, poder formar egresados mucho más preparados, en donde el rol de los docentes también sea determinante para conseguirlo.

Ante el anuncio del rector, el diputado Óscar Daniel también consideró que se debe apoyar toda propuesta para lograr un óptimo nivel académico que corresponda a las necesidades de los empleadores y de la sociedad, que demanda cúmulos de conocimientos aplicables al progreso por parte de los egresados de las escuelas públicas.

“El proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser el esperado, de acuerdo con las metas de todas las facultades que imparten y con base en eso se debería definir, y se debe confiar en el análisis de los encargados de dirigir el destino de la UACH”, concluyó el legislador.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Cuauhtémoc Estrada, dijo que respaldarán cualquier medida para incrementar la calidad educativa en los estudiantes universitarios, y coincidió en el punto específico respecto al principio de autonomía universitaria.

“Si esto significaría que el estudiante no pudiera seguir estudiando, entonces no estaría de acuerdo, pero si la consecuencia de esa mínima aprobatoria no fuera ésa y se trata de una medida para aumentar el nivel educativo, adelante”, concluyó Cuauhtémoc Estrada.