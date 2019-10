Narran participantes del FICH odisea en la Sierra

Chihuahua— La artista Yesenia Nevárez denunció a través de sus redes sociales la travesía que vivieron como parte del Festival Internacional Chihuahua, donde consideró se puso en riesgo su vida y la de varios artistas ante la mala planeación para la contratación del transporte, con lo que quedaron varados en un pueblo y tardaron más de 12 horas para salir de los inhóspitos caminos sin que la Secretaría de Cultura escuchara sus demandas. Lo anterior luego de que la mujer fue hospitalizada por una reacción alérgica ante las picaduras de insectos que la tuvo postrada en silla de ruedas.

“PORQUE HOY LO PODEMOS CONTAR”

Hace una semana como algunos saben el ensamble al que pertenezco participó en el Festival Internacional Chihuahua, en el cual fuimos seleccionados, al igual que los demás artistas, por medio de una audición.

Jamás nos imaginamos sufrir una negligencia tan grave por parte de este festival. Me entristece profundamente que no tomen enserio la VIDA DE LOS ARTISTAS.

EL Festival contrató a una empresa que no tenía conocimiento del lugar al que íbamos, así afirman los chóferes (todos dudamos que siquiera tuvieran licencia), además las camionetas eran unas Urvan con rin #13, que claramente no son aptas para andar en la Sierra, Chihuahua es un estado muy grande y los caminos pueden estar planos o complicados como en la Sierra.

A resumidas cuentas tuvimos que caminar distancias largas, las camionetas estuvieron a punto de volcarse en varias ocasiones, hubo intervenciones de las fuerzas armadas, nos quedamos varados. Un camino de 3 a 5 horas se convirtió en más de 12 horas, durante las cuales tuvimos que sacar las camionetas de zanjas, empujarlas, entra otras cosas.

No importa de que forma lo expliquemos mis compañeros y yo, no puedo contar con los dedos de mis manos las veces que ESTUVIMOS EN RIESGO O CASI PERDEMOS LA VIDA, no es fácil decirlo.

Escucharlos llorar, la voz de angustia, todos pidiendo ver a su familia e hijos, todos nos quebramos en esta situación.

No había ningún tipo de comunicación, pudimos volver a un pueblito llamado Polanco donde una hermosa familia nos dio hospedaje y comida por unas horas, logramos hacer UNA llamada en la que yo pasé los teléfonos de nuestras familias para que supieran que estábamos bien, además del teléfono de la LIC. MARIANA CHICO (Atención a municipios del Festival) quien jamás tomó ninguna llamada y al tener comunicación de nuevo no tuvimos ningún mensaje de su parte para demostrar que nos estuvo buscando.

Al día siguiente intentamos salir con las mismas camionetas y con los chóferes que nos decían que los vehículos eran más importantes y el no ser regañados por su jefa. En varias ocasiones los chóferes mencionaron que si no nos “parecía” nos podíamos ir caminando. Nos quedamos nuevamente varados y tras varios intentos de continuar por un camino intransitable, buscamos piedras y troncos para ayudar a que las camionetas pudieran subir para continuar, ahí nos picaron zancudos a mi sobre todo en la pierna, el cual me llevó a hacer varios estudios de sangre, hasta hace un día pude respirar al saber que no tenía una enfermedad grave, a todos nos picaron pero en mi causó una alergia y una infección por las condiciones en las que estábamos, estuve en MULETAS Y SIN PODER CAMINAR por casi una semana.

Ellos cuentan con seguros pero fue su decisión llevarme a la cruz roja, yo pagué mi seguimiento médico y mis estudios.

SÍ fueron por nosotros, SÍ me llevaron a una primera atención médica, SÍ nos regresaron a Juárez, pero eso es lo mínimo que tenían que hacer después de todo lo que pasamos, nos dieron la cara y dijeron que se harían responsables, específicamente LEONARDO DANIEL MIRANDA (Director de Desarrollo Cultural), CONCEPCIÓN LANDA (Secretaría de Cultura Estatal), y ANDREA MONTES (encargada del FICH), hasta donde nos concierna no hay una investigación contra la empresa de transporte contratada, ya que el FICH menciona que ellos sabían las especificaciones, HOY 6 DE OCTUBRE no hay una disculpa oficial, o una pregunta de que sigue o como pueden ayudar. Sólo Andrea Montes, que me imagino por ver mi afectación tuvo un poco más de sensibilidad y preocupación.

NO ES LA PRIMERA VEZ, NI SERÁ LA ÚLTIMA, así que artistas de cualquier especialidad tengan mucho cuidado, hoy lo podemos contar pero casi no. Hay antecedentes en este año y los años anteriores en el festival y siguen sin tomar las medidas de precaución pertinentes.

EXIJO RESPETO a los artistas, a su trabajo, pero principalmente a su vida. No esperemos a que fallezca alguien para tomarlo enserio, somos una comunidad desde hoy, busquemos que no lucren con nuestro trabajo y aparte nos menosprecien”.