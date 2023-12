Ciudad Juárez.- Durante la inauguración del foro “Diálogos por la Cuarta Transformación” organizado por la agrupación morenista División del Norte en apoyo a Claudia Sheinbaum, precandidata a la Presidencia de la República, el exdelegado del bienestar en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa, aseguró que en Morena “nadie habrá de quedarse afuera”.

Este fue el cuarto foro que se lleva a cabo, esta ocasión, en la ciudad de Chihuahua, anteriormente se realizaron foros similares en Juárez, Delicias y Cuauhtémoc.

El pasado 30 de septiembre el exfuncionario encabezó la conformación de apoyo a la aspirante morenista a la presidencia de la república en esta frontera.

“A mí me gusta hablar desde el corazón, con sinceridad, siempre lo he hecho y hoy lo haré otra vez, que se escuche bien y se escuche lejos”, indicó y leyó un discurso donde analiza por qué Morena no debe repetir los errores del PRI y del PAN.

A través del evento "Diálogos por la Cuarta Transformación" se reunieron líderes morenistas y miembros del grupo denominado División del Norte.

“Si la experiencia de México nos revela que el partido que traiciona sus principios, sus valores y su proyecto de transformación se hunde en el fracaso: ¿Qué debemos hacer para, como partido, no repetir este error que aniquila a las organizaciones políticas?”, sostuvo durante el evento realizado el sábado.