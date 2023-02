Multaron en un mes a 21 mil conductores

Chihuahua– En el mes de enero, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) registró 21 mil 422 infracciones viales, entre ellas, conducir con exceso de velocidad (mil 831), uso del celular (479), estacionarse en lugares exclusivos para personas con discapacidad (246) y manejar en estado de ebriedad (188), entre otras (18 mil 678).

Lo anterior fue dado a conocer en el informe de datos y tendencias, el cual señala que en el 2022 se contabilizaron 234 mil 206 infracciones; de éstas, 20 mil 051 fueron por exceso de velocidad, 5 mil 726 por usar el teléfono al conducir, 3 mil 036 por hacer uso del estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad, 2 mil 807 por conducir en estado de ebriedad y el resto, por otras razones.

PUBLICIDAD

Ante esto, Joan Sarroca, presidente del Consejo Consultivo de Vialidad, exhortó a manejar con precaución e informó que otras de las causas por las que alguien puede ser infraccionado es por no portar el cinturón de seguridad, por dar vueltas prohibidas, por estacionarse en zonas no permitidas, por choques, así como por pasarse los semáforos en rojo y/o en ámbar, por no respetar los altos, entre otras.

“Lo que nosotros queremos es exhortar a la sociedad para que conduzca de una manera adecuada. El año pasado tuvimos 83 fallecidos por accidentes viales, en los cuales la mitad fueron por exceso de velocidad y la distracción del guiador”, expresó.

Asimismo, refirió que el 25 por ciento de estos accidentes fueron por exceso de velocidad y el 18 por ciento por la distracción del guiador, y que casi la mitad de los fallecidos fue por atropello.

En lo que respecta al 2021, se contabilizaron 274 mil 261; 35 mil 507 multas por ir a exceso de velocidad, 9 mil 453 por usar el celular a conducir, 609 por estacionarse en lugares para personas con discapacidad y 2 mil 350 por manejar en estado de ebriedad.

En total, hay 111 razones por las que las personas pueden ser multadas y éstas se dividen en ocho categorías: estacionamiento, acondicionamiento vehicular, requisitos legales de circulación, disposiciones ecológicas, de las obligaciones y prohibiciones de los conductores, circulación, accidentes y manejo, así como diversas.

Las infracciones más costosas son por estacionarse en una zona de discapacidad, por llevar instaladas placas de circulación que no correspondan al vehículo, agresión verbal y física al oficial, fuga, fuga con persecución, fuga del conductor, competir en carreras o acrobacias en la vía pública y manejar fuera del horario siendo menor de edad.

Manejar en primer, segundo y tercer grado de ebriedad y bajo el influjo de drogas, enervantes o psicotrópicos. Éstas alcanzan desde seis hasta 100 salarios mínimos.