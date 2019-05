Multan a mujer por no dar pensión alimenticia

Chihuahua.- Por no dar pensión alimenticia durante más a dos años a dos sus hijos, una mujer fue sentenciada a seis meses de prisión, con el beneficio de libertad condicional, y se le impuso una multa de 3 mil 168 pesos.



Se trata de Irma Yadira C. G., condenada ésta semana por un Juzgado de Control tras apegarse a un juicio abreviado, es decir, que aceptó la responsabilidad de ese incumplimiento, por el cual ya le tenía cargos el Ministerio Público de la Fiscalía zona Centro.



De acuerdo con lo expuesto por la representación del Estado durante audiencia, en el periodo comprendido de enero de 2014 hasta agosto de 2016, la sentenciada no aportó lo correspondiente a la pensión de los menores de 16 y 14 años, ya que ellos se encuentran bajo la custodia de su padre.



Derivado de la adecuada integración de la carpeta de investigación a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Contra la Familia, se logró llevar ante los tribunales a la mujer.