Mujeres, sostén del 30% de los hogares en Chihuahua

Silvestre Juárez / El Diario de Chihuahua / Éricka Ledezma con uno de sus hijos

Chihuahua— Éricka Ledezma, vive una realidad de muchas madres en Chihuahua; como madre soltera debe sacar adelante a sus cuatro hijos, con sus propios medios y su trabajo, lo que considera no ha sido una tarea sencilla, pero en la que ha puesto todo su empeño como madre. Al igual que Ledezma, alrededor del 30 por ciento de los hogares en Chihuahua tienen “jefas de familia”, esto es madres que mantienen solas a sus hijos.

“Trabajando sola, sacando adelante a los hijos, llevándolos y sobrellevándolos. Yo tuve a mi primera hija a los 20 años, y el último hace 1 año a mis 45. Ahorita llevándolo a la guardería, porque no hay quién lo cuide. Pero a pesar de todos hasta la fecha no nos ha pesado ser mamá, porque Dios te pone los medios, mientras no falte trabajo”.

Señaló que durante su vida su madre, la abuela de los niños le ayudó con tres de ellos, sin embargo ahora que está mayor, lo lleva a la guardería.

A pesar de estar sola, la madre siempre procuró darles estudios, por lo que su hija mayor se licenció como maestra, y sus otros hijos continúan con sus estudios.

Para la mujer ser madre representa una de las mejores experiencias, que no le impiden también desarrollarse laboralmente, por lo que señaló que a pesar de las circunstancias procura que nada les falte a sus hijos.