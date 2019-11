Mujeres: entre feminicidios, trata y violencia

Chihuahua.- Cinco municipios del estado de Chihuahua se colocaron entre los primeros 100 ayuntamientos del país, con mayor incidencia de feminicidios, según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), en el reporte del primero de enero al 30 de septiembre de 2019, colocó a Ciudad Juárez en la deshonrosa posición número tres, entre las ciudades de mayor peligro para las mujeres, al haber registrado 12 asesinatos por razones de género y solo superada por las ciudades de Culiacán y Monterrey, ambas con empate de 13 crímenes.

Por su parte, la ciudad de Chihuahua no se quedó atrás y con siete asesinatos (hasta el noveno mes del año), se situó en el doceavo puesto; el municipio de Cuauhtémoc en el 53 -con tres eventos-, mientras que Guachochi y Guadalupe y Calvo con dos crímenes por razones de género, quedaron en el 88 y 89 sitio, respectivamente.

De manera global en el delito de feminicidio nuestra entidad se posicionó en el noveno puesto.

El Sesnsp informó que el objetivo de contar con esta información desglosada, sobre la violencia que sufren las mujeres y que aparecen en el reporte “Incidencia Delictivas y llamadas al 911”, es para poner a disposición de la sociedad los datos estadísticos que permitan conocer la magnitud, tendencia y ubicación geográfica de las conductas y acciones que atentan en contra de este grupo vulnerable de población.

Con el informe se da cumplimiento del acuerdo 04/XLII/2017 del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).

La información que se presenta, puede ser consultada en la página, https://www.gob.mx/sesnsp, y proviene de dos fuentes de información disponibles por el Centro Nacional de Información (CNI).

Por un lado aparece la incidencia delictiva, que incluye feminicidio y víctimas mujeres de otros delitos, con base en las denuncias realizadas ante el agente del Ministerio Público en las 32 entidades federativas.

De igual manera se pueden consultar las estadísticas de llamadas de emergencia al número único 911 y que son registradas por los centros de atención de llamadas de emergencia en las entidades.

El reporte se publica los días 25 de cada mes y su actualización es mensual, con una dimensión geográfica nacional y estatal. En el caso de los delitos de feminicidio, la información también se desagrega a nivel municipal.

Sobre los delitos contra las mujeres, las cifras provienen de la información registrada en las carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público y son proporcionadas mes a mes por las procuradurías y fiscalías generales de las 32 entidades federativas, es decir, se trata de presuntos hechos delictivos.

El gobierno federal indicó que en los primeros nueve meses del año 2019, se registraron a nivel nacional un total de 726 feminicidios, donde Chihuahua como entidad federativa ocupa la novena posición.

Llamó la atención que en el concepto “Violencia Familiar”, es decir, de marcaciones que se hicieron al número de emergencias 911, mismas que no son denuncias ante una autoridad, se registraron 41 mil 205 llamadas de mujeres y en reportes de “Violencia de Pareja” la cantidad 27 mil 549, las quinta y segunda más elevada del país, respectivamente.

En “Homicidios Dolosos” se contabilizaron 163 casos contra mujeres, la quinta más elevada del país, mientras que en relación a los “Homicidios Culposos” hubo 61 casos.

Las lesiones dolosas llegaron a mil 258 mujeres en Chihuahua, mientras que las lesiones culposas en 437 casos.

El informe añade que en relación al delito de “Secuestro” hubo siete incidentes, mientras que en “Tráfico de Menores” un solo caso en la entidad.

Además seis mujeres fueron víctimas de “Extorsión”; 49 de “Corrupción de Menores” y 50 de “Trata de Personas”.

En el rubro de llamadas por violencia efectuadas por mujeres a los números de emergencia, el informe precisó que se recibieron 5 mil 992 casos, la séptima más alta de todo México.

Son los delitos sexuales en donde Chihuahua va también desafortunadamente a la vanguardia, pues en “Abuso Sexual” se registraron en los nueve meses del año 503 casos y en “Acoso y Hostigamiento Sexual” 793 eventos, en ambos delitos el segundo más alto del país.

Aún sin embargo cifras no oficiales pero reconocidas por la ONU y el Senado de la República, indica que del mes de enero a la primera semana de noviembre hubo 114 mujeres asesinadas en la entidad, de acuerdo con las cifras de la página feminicidiosmx.crowdmap.com.

Los asesinatos que han ocurrido en Chihuahua capital corresponden principalmente a las colonias Praderas del Sur con tres casos; Alfredo Chávez con 2 y Real de Minas con 2, entre otras 13 ubicadas al sur, oriente y norte de la ciudad que dan un total de 20 feminicidios.

Dicho mapa, elaborado por María Salguero Bañuelos, es un atlas reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres, y el Senado de la República, como herramienta periodística y de investigación criminal.

De enero a lo que va de noviembre de este año, el mapa registra 114 casos de mujeres asesinadas, las cuales en su mayoría se concentran en Ciudad Juárez con 73, seguido de Chihuahua con 21, Cuauhtémoc y Parral con 5 casos cada uno; Madera y Delicias 3 respectivamente, Bocoyna 2; mientras que Guadalupe y Calvo y Aldama llevan un caso cada uno.

El mapa femenicida señala que en total de homicidios en la entidad en dicho periodo de tiempo, dos mujeres fueron asesinadas por sus parejas; 6 por sus exparejas; una asesinada por un conocido; 5 por un familiar y 3 casos donde se desconoce el vínculo entre la víctima y el feminicida; mientras que el resto se desconoce la identidad del o los responsables. Salguero es una investigadora de origen mexicano, activista, así como especialista en temas de feminicidio y de delincuencia organizada, por lo que de manera voluntaria se abocó a la recopilación científica de ciertos patrones para llenar una base de datos.

Algunos aspectos que categorizó fueron el nombre, modo en que ocurrieron los hechos, edad, estado civil, y la relación que la víctima tuvo con las personas involucradas en el homicidio.

Pese a esta situación, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), Ana Margarita Blackaller Prieto, consideró innecesaria la “Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres” (AVGM), en el municipio de Chihuahua, debido a la diferencia que hay en comparación con otras ciudades.

“Yo creo que no, son muchos factores que deben analizarse para emitir una alerta de género. Es bien importante analizar bien las cosas, pero yo de manera personal, al menos aquí en el municipio de Chihuahua creo que no es necesaria”, comentó la funcionaria municipal.

De igual manera la titular del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Emma Saldaña Lobera consideró en una entrevista a este medio de comunicación, que una declaratoria de alerta no ayuda a que disminuyan los ataques y agresiones en contra de las mujeres.

Lo anterior al señalar que los estados donde se ha aprobado la Alerta de Género, la tendencia no ha sido lamentablemente a la baja.