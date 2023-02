Muestra Hershey's cultura Rarámuri en sus empaques

Chihuahua- Como parte de la campaña She for Her que promueve la compañía de chocolates Hershey's muestra el arte Rarámuri, con lo que busca dar sustentabilidad a los proyectos sociales.

En esta ocasión se promueve la confección de vestimenta típica Rarámuri que es confeccionada en la cooperativa Sinibe Jipe la cual se beneficia de las ventas de los chocolates para dar sustento a su proyecto.

La Gobernadora Maru Campos reconoció el apoyo y la difusión que se ha dado a través de una empresa con presencia mundial y es un escaparate para promover la cultura Rarámuri.