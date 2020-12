Muerte de Jessica es como si no hubiera pasado nada, reclaman

Chihuahua– La familia de Jessica Silva Zamarripa, mujer agricultora que sufrió un ataque de la Guardia Nacional que le arrebató la vida, se encuentra devastada, y considera que hasta el momento no se ha hecho justicia y se protege de manera abusiva a los involucrados en la muerte de Jessy, como le llama con cariño la comunidad, y las lesiones de su esposo Jaime Torres, cuya recuperación es lenta.

“No se ha hecho nada, porque si ya están amparados esos pelados… entonces así cualquiera puede conseguir un amparo y matar a quien le caiga gordo, bien pelada, ahí anda libre”, manifestó.

“Si así puso la ley el Gobierno, nos amparamos y nos agarramos a matar cabrones y la muerte de Jessica es como si no hubiera pasado nada. Desgraciadamente son federales, son gente de Gobierno y tienen el sartén por el mango, ¡Jodidos nosotros, los de abajo! ¿Cómo vamos a competir nosotros contra el Gobierno? Nunca vamos a poder, si tienen el mando ellos”, expresó.

Don José Luis cuestionó por qué, siendo que después del ataque se levantaron casquillos de tres diferentes calibres, sólo se finca responsabilidad sobre uno de ellos, mientras los restantes consiguieron un amparo.

“Estamos seguros de que fueron tres los que dispararon, porque se encontraron tres diferentes tipos de cartuchos, ellos saben bien que son tres. A mí me gustaría que los traigan aquí a Chihuahua, que aquí los juzguen y paguen su condena porque aquí es donde hicieron sus pendejadas y aquí también hay Cereso. ¿Qué caso tiene que los tengan allá en Sinaloa? Qué casualidad, nomás los cambian de lugar. Son puras mentiras como las idiotadas que dijo el que le limpia las botas a López Obrador cuando le preguntaron sobre el caso de Jessica”, reclamó.

Familiares que pidieron anonimato comentaron que la tristeza llega con la cotidianidad, cuando se asimila la pérdida, porque los primeros días se encuentra la familia acompañada en todo momento.

“Mi señora ahí se la pasa todo el día en un mar de lágrimas, no se le quieren olvidar las cosas y Jaime ahí anda todo amolado, no puede ni hablar. A mi señora, como le digo, todas las madrugadas tengo que levantarme a abrazarla porque a veces sueña y se levanta llorando, y a mí por fuera me ven bien, pero por dentro ando que me lleva la… ya le digo”, manifiesta.

Aún no puede hablar

Nancy y Yolanda Torres, hermanas de Jaime Torres, esposo de Jessica y lesionado de gravedad, confirmaron que la recuperación de las secuelas es lenta y coincidieron en que hasta el momento no se ha hecho justicia para Jessica y Jaime.

“Yo digo que no se ha hecho justicia, pero nosotros estamos enfocados en la recuperación de mi hermano y en asistir a los hijos de ellos, por lo difícil que resulta quedarse solos”, señaló Nancy, quien comentó que en lo personal ha decidido enfocarse en la asistencia y la unidad de su familia.

Yolanda explicó que las terapias de Jaime son diarias en la ciudad de Chihuahua y que ellos como familia sufragan los gastos, que son considerables, además, se preparan para una cirugía para la recuperación del habla y la movilidad de su hermano.

“Estamos en espera que se haga justicia, esperemos que la ley haga las cosas bien”, dijo Yolanda.

Mientras, en Sinaloa, los seis participantes en el ataque permanecen recluidos en una cárcel militar bajo prisión preventiva, pero obtuvieron un amparo y podrán esperar su juicio en libertad.

Los beneficiarios de dicho amparo federal son el sargento segundo Bernabé L., el teniente de infantería José Luis F., el cabo Omar A., la soldada Nayeli S., y la soldada Jaqueline R. (César Lozano)