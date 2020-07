Muerte de Grajeda llama a cambiar estrategia: Bazán

Ciudad Juárez— El fallecimiento del secretario de salud estatal, Enrique Grajeda Herrera, por Covid-19 ayer es un llamado al gobernador del estado Javier Corral para cambiar la estrategia sanitaria en la entidad, consideró el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Bazán Flores.

“Es una llamada sensible a la insensibilidad de Corral a cambiar la estrategia sanitaria. La estrategia no es la adecuada, el estado debió haber hecho desde el principio. Esto ha provocado que se hayan perdido vidas como esta que no debió haber ocurrido si se hubiera atendido la contingencia”, comentó el dirigente.

Bazán Flores insistió en que el Gobierno del estado debe invertir en la adquisición de un millón de pruebas y aplicarlas casa por casa para alcanzar una efectividad real en la contención de la enfermedad en la entidad.

“No debe ser pretexto la muerte del funcionario, debe ser la falta de sensibilidad con lo que se ha tomado el tema en general, mientras no haya pruebas no hay semáforo que pare las muertes, hay que exigir que se replante la estrategia y que no esperen que muera alguien cercano o lejano para ello”, señaló.

El 14 de julio el dirigente consideró como una negligencia la tardanza en el Gobierno estatal en la aplicación masiva de pruebas Covid-19 y solicitó la adquisición de un millón de pruebas.

“La aplicación de las pruebas debió darse desde marzo. Llamo de nueva cuenta a la administración estatal a que corrija y destine de manera urgente los recursos para la adquisición de un millón de pruebas para la detención de Covid-19 y se apliquen en campo, en zonas de mayor incidencia”, señaló el legislador. Criticó además la opacidad en la Secretaría de Salud para informar con detalle el número de pruebas aplicadas a lo largo de la emergencia sanitaria. “Es preocupante desconocer la situación en que se encuentra el estado y peor que por negligencia aumenten los contagios y fallecimientos”, agregó.

“Lo que está ocurriendo en México y en Chihuahua por omisión y negligencia es crimen de estado, es un genocidio”, aseguró Bazán Flores.