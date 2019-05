Muere interno de centro de rehabilitación en Parral

Hidalgo del Parral.- Un interno de un centro de rehabilitación en Parral murió, luego de que saliera al patio del lugar, las autoridades no han informado la causa de la muerte, la cual al parecer fue natural, ya que de manera sorpresiva cayó inconsciente mientras caminaba.



Agentes de Seguridad Pública acudieron a un llamado al Centro de Rehabilitación DOXA, se dirigieron al área de enfermería, donde se le daban los primeros auxilios al interno, pero ya sin resultados, el joven no respondió a las labores de resucitación.



Los agentes se entrevistaron con el encargado del centro, Eduardo Avitia Frescas, de 34 años de edad, quien manifestó que el interno, siendo aproximadamente las 11:00 horas, salió al patio y después de varios minutos en el lugar se desmayó. Varios de sus compañeros lo trasladaron a la enfermería, donde la enfermera Laura Amairani Morales Tintori, de 27 años de edad, aplicó los primeros auxilios, mientras llegaban los paramédicos de Cruz Roja.

Cuando llegaron los paramédicos y revisarlo, el joven ya no contaba con signos vitales.

La persona fallecida fue identificada como Iván Guillermo Zubiate Prieto, de 32 años de edad, con domicilio en Valle Grande No.123. Dicha persona fue internada en el Centro DOXA el pasado día 26 de mayo.