Muere ganado por sequía en Coronado

Parral.- Debido a la sequía recurrente y a la falta de lluvias, se registraron ya las primeras muertes de ganado en Villa Coronado.

Aún no se determina la cifra exacta, pero ya se han reportado al menos tres muertes por estas causas lo cual ha causado gran preocupación entre los ganaderos y autoridades de la región.

El director de Desarrollo Rural municipal Manuel Casas manifestó que en un lapso de tres días murieron estos animales, aunque la cifra puede aumentar debido a que no todos los productores reportan las muertes, lo cual ha causado mucha preocupación

Un campesino del lugar, Armando Ramirez señalo que ha sido un año terrible ya que no hay lluvias, ni pasto y ya las lluvias que llegan a presentarse son fuera de temporada y muy escasas.

En el sector los estanques están vacíos, el ganado requiere de pasto, pero no hay nada, sólo la pura tierra.

Pidieron ayuda urgente a todas las instancias de gobierno para que apoyen a esta zona que está cayendo en desgracia por la terrible sequía que azota a la región.