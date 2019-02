¿Morir de amor?

Chihuahua.- El pasado domingo 10 de febrero, un hombre de unos 28 años intentó quitarse la vida frente a su pareja sentimental mientras se encontraban a bordo de su vehículo en el estacionamiento del Parque El Encino. No logró su objetivo.

Sin embargo, otros no han corrido con la misma suerte y han muerto por mano propia luego de enfrentar problemas sentimentales, familiares o de violencia, entre otros, llevándolos a formar parte de la estadística que coloca a Chihuahua en el primer lugar nacional de suicidios según informa el Inegi.

En poco más de un mes transcurrido del 2019 se han registrado 34 casos en el estado, de los cuales 23 son de hombres y los restantes de mujeres. A ellos se suma un nuevo caso reportado la mañana de hoy en Parral, donde una adolescente de 17 años optó por quitarse la vida colgándose de una ventana en el patio de su casa.

De acuerdo con el estudio denominado “Notas suicidas mexicanas. Un análisis cualitativo” realizado por Ana María Chávez Hernández, doctora en Psicología Clínica, los familiares, pareja y amigos son los principales destinatarios de las notas póstumas.

En el caso de los adolescentes de 15 a 18 años que acaban con su vida, el destinatario más frecuente de su última carta fue su pareja, según el documento que revela también que el 45 por ciento de los suicidas dice en su nota que lo hizo por problemas de relaciones interpersonales –problemas amorosos, desarmonía marital, problemas con la familia nuclear, problemas sexuales, soledad e incluso para “unirse a una persona fallecida”–.

De acuerdo con Chávez Hernández, la segunda causa de suicidio (36 por ciento) es no encontrarle sentido a la vida; el 31 por ciento no señalan una razón específica para su muerte. En cuarto lugar (16.9 por ciento) señalan que lo hacen “por beneficio de otros, expiación, culpa”. Los últimos lugares, por problemas económicos (4.2 por ciento) y por venganza (3.5 por ciento).

Según la investigadora, en las notas póstumas los sentimientos que prevalecen son el fatalismo, el amor o la idealización y el buscar o dar perdón a otros. Pero también los afectos relacionados con autodevaluación, culpa, autocastigo.

Las cifras de suicidios en Chihuahua no son alentadoras, particularmente por el número de menores de edad que forman parte de este tipo de eventos en donde se incluyen adolescentes de hasta 13 años como los reportados el pasado fin de semana por la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Occidente donde dos menores de esa edad murieron por suspensión.

En el primer caso personal, de investigación acudió a la clínica del Issste en Cuauhtémoc, en donde reportaron el fallecimiento de un menor identificado como Pablo David mientras que en Monterde, municipio de Guazapares, Delia –de 13 años– también murió en la misma forma. Su cuerpo fue localizado en el exterior de la casa donde vivía con la abuela, sin que hubiera manifestado a sus familiares la intención de privarse de la existencia.

La investigadora Chávez Hernández señala que los vínculos afectivos distantes o violentos, traducidos como una sensación de soledad y falta de apoyo en la vida, son en ocasiones un “elemento explícito en la intención de cometer suicidio como un acto desesperado de comunicación”.

El desempleo y la pobreza son razones muy poco mencionadas en el análisis de las notas, “lo cual indica, probablemente, que para el acto suicida resulten más determinantes aspectos de índole emocional e interpersonal”, señala la autora.

En el caso del hombre que intentó quitarse la vida en El Encino, fue identificado como maestro de una universidad local y trasladado a un hospital para su recuperación.

Datos de la Fiscalía indican que del primero de enero al 11 de febrero de 2019 se había tomado nota de 12 suicidios en la Zona Centro, seis en la Zona Norte, siete en la Occidente y siete en la Sur. A ellos se suma el ocurrido esta mañana en Parral.