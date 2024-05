‘Morenistas azuzaron y abandonaron’

Chihuahua, Chih.- Los jóvenes que participaron en la manifestación en la Rectoría de la UACH fueron incitados por personas que tienen una afinidad a un partido político, pero luego de que tomaron las instalaciones, los dejaron solos, ya que al momento de que abandonaron el inmueble no fueron localizados, comentó el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda.

La toma de la Rectoría fue realizada a partir de las 12 del día del miércoles, después de que algunos de los participantes quebraran los cristales de la puerta con un ariete e ingresaran al edificio. Fue hasta las tres de la mañana de ayer que, en medio de un operativo de seguridad, los jóvenes que estaban en el interior salieron de manera pacífica.

Los datos recabados durante la protesta permitieron identificar que uno de los líderes de los manifestantes fue Luis Arrieta, quien ha realizado eventos con candidatos de Morena, como una rueda de prensa con el aspirante a la presidencia municipal de Chihuahua, Miguel La Torre y el contendiente a la Diputación federal por Distrito 8, Marco Quezada Martínez.

En dicha conferencia, Arrieta hizo señalamientos contra la Universidad, además de que fue de los promotores de los amparos que cientos de alumnos promovieron para exigir el ingreso gratuito a la máxima casa de estudios.

Durante los disturbios también fue identificado Mario Moreno, militante del mismo partido y que en las acciones para ingresar en la Rectoría estuvo dando indicaciones y en una ocasión utilizó el ariete improvisado para el mismo golpear la puerta del edificio.

Santiago de la Peña indicó que es grave que los jóvenes terminen en problemas que pueden tener consecuencias por seguir a personas que los dejan solos. Enfatizó que es importante que los jóvenes estén conscientes de los líderes que siguen, ya que al ser mayores de edad, las repercusiones serán para ellos y que deben valorar la oportunidad que tienen de asistir a una institución de educación profesional.

Explicó que durante la tarde del miércoles fueron vistas algunas personas que están identificadas como simpatizantes de un partido político, pero durante el operativo que fue realizado en la madrugada para liberar la Rectoría no estaban presentes. “Solamente los azuzan para que agredan edificios de valor histórico”, apuntó.

Recalcó que estas personas primero incitaron a los manifestantes y luego los abandonaron, exponiéndolos a consecuencias que podrían ser graves. “Se identificaron a varios personajes infiltrados relacionados con un partido político, se identifican en la marcha y curiosamente en la madrugada no se encontró a ninguno de ellos”, expresó.

El funcionario declaró que es importante que sean atendidas las expresiones de los estudiantes, ya que por tratarse de autoridades deben estar abiertas a escuchar los planteamientos, por lo que recalcó la relevancia que la UACH tenga esta apertura. Dijo que le interesa tener un acercamiento con los líderes de los jóvenes, para saber de sus planteamientos.

De la Peña expuso que, por tratarse de un asunto de política interior, se tomó la decisión de que tuviera una intervención para tratar de llegar a una solución y que durante la noche y madrugada tuvo comunicación con los líderes de la protesta.

Concluyó que los partidos políticos deben ser responsables respecto a los jóvenes y no exponerlos. “Tenemos la responsabilidad de brindarles las mayores posibilidades y no encausarlos a callejones sin salida y no influirlos a que cometan actos que podrían tener consecuencias graves”, finalizó.

Por su parte, el rector Luis Rivera Campos, dijo que no fue posible llegar a ninguna negociación con los estudiantes ya que hay situaciones que no dependen de la Universidad y que por ende, no pueden brindar un “sí” a todas las peticiones.

“Al momento de buscar soluciones se debe ser sincero y aceptar que hay cosas que no dependen eternamente de la Universidad, si no que algunas de ellas están sujetas a un presupuesto y a la administración”, explicó.

De igual manera Rivera Campos expresó que entre las soluciones que se brindaron fue la de viajar a la Ciudad de México para ver el tema de la gratuidad y que de igual manera, se les expuso la forma de crear una comisión para revisar el tema de las condiciones de cada una de las facultades.

“El presupuesto no es suficiente para los múltiples rubros que tenemos; otras administraciones tenían varios proyectos para la infraestructura y ahora tenemos pocos proyectos”.

La manifestación fue realizada debido a que los alumnos piden que existan varias soluciones dentro de la institución, entre estas están el que la educación sea gratuita y que las facultades estén en mejores condiciones.

Hasta el momento, las autoridades universitarias desconocen el monto de los daños provocados y los abogados de la misma casa de estudios están valorando los costos.

“Aún no tenemos una cantidad exacta de cuanto se gastará en la reparación de este edificio que además es histórico; lo estamos revisando”, señaló Rivera Campos.

Elementos de criminología de la Fiscalía General del Estado (FGE), realizaron un peritaje en las instalaciones de Rectoría, la cual quedó afectada tras la manifestación anteriormente mencionada.

A la acción, también llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

El personal de Rectoría fue desalojado para llevar a cabo el peritaje de este edificio.