Morena pide cuentas sobre plan emergente

Ciudad Juárez— Diputados de Morena en el Congreso del Estado llamaron al gobernador Javier Corral a rendir cuentas del plan emergente y la estrategia para enfrentar la pandemia, luego de que no se han visto resultados del programa.

Lo anterior en el contexto del poco apoyo al sector productivo de la entidad mientras la administración mantiene altos salarios y derrocha en viáticos, dijo Miguel Ángel Colunga, coordinador de la fracción parlamentaria morenista.

El legislador refirió que el Congreso aprobó el pasado 29 de octubre la comparecencia del mandatario para “exponer, aclarar y especificar el destino y el uso de los recursos financieros que se han ministrado por parte del Gobierno federal en atención de la pandemia”.

“Vamos a insistir para que comparezca, el gobernador va al Congreso en temas que a él le convienen y le interesan. No le gusta rendir cuentas”, acusó Colunga.

Reportes de El Diario han documentado que mientras Chihuahua enfrenta una reducción de actividad económica sin precedentes por causa de la pandemia de Covid-19, el titular del Ejecutivo mantiene el salario que ofreció recortar como “ejemplo” al inicio de la pandemia, superior a 148 mil pesos mensuales.

Lo anterior, aunado a que ha asegurado que la administración ya no tiene recursos para enfrentar esta segunda etapa de la pandemia que llevó al cierre masivo de negocios y a restringir horarios de comercio, mientras que la Cámara Nacional de Comercio, que es uno de los sectores económicos más afectados con la restricción de actividades, señala pocos apoyos al sector de parte del Gobierno.

Según la Canaco, el Gobierno del Estado tiene atorados los depósitos de los subsidios autorizados por parte del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech).

A esto se le suma que la administración dejó de actualizar los avances del Plan Emergente que supuestamente tenía un fondo de 3 mil 465 millones de pesos, desde el 21 de septiembre, como consta en el Portal de Transparencia Covid-19.

Ahí se observa que, por ejemplo, de 72.8 millones de pesos comprometidos en apoyos al sector turismo, hasta esa fecha se había ejercido un monto de 9.5 millones de pesos.

Debe solidarizarse: Chaparro

El dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, llamó al gobernador Javier Corral a solidarizarse con el pueblo de Chihuahua y renunciar a los viáticos y los gastos superfluos con cargo al erario.

El líder de la izquierda mencionó que en medio de la situación de emergencia que se vive, el mandatario ha demostrado actitudes egoístas y fuera de la realidad. “Si fuera solidario comenzaría bajándose el sueldo y bajaría tanto gasto que hace en operación, en viáticos”.

Chaparro, aseguró que los actos del mandatario no son congruentes con su discurso, ya que demuestra con los hechos que no siente empatía alguna con las familias que la están pasando mal por el impacto económico de las restricciones de movilidad y el cierre de negocios.

“No ha sido nunca dispuesto a poner de su parte absolutamente nada, esa es una actitud no digna de un mandatario, no se ajusta a las circunstancias ni atiende a las emergencias, a él le vale sombrilla excederse en sus gastos, en sus viáticos y en todo lo que en un determinado momento pudiera eliminar como gasto superfluo, y entonces eso, no lo hace, tiene una actitud totalmente irracional y nada solidaria con el pueblo de Chihuahua”, concluyó.

Gobernador rebasado y fuera de la realidad: PES

El dirigente del Partido Encuentro Solidario, David Medina, señaló la falta de resultados y la insensibilidad del gobernador Javier Corral durante la pandemia, quien además de dictar medidas restrictivas a la población y la actividad económica, no reduce sus gastos personas con cargo al erario.

“Le hemos criticado mucho en el interior del partido sus acciones tardías y su discurso tan fuera de la realidad, justamente en una pandemia, en una ocupación hospitalaria del 100% y él paseándose, haciendo grilla junto a sus compañeros gobernadores en otros estados de la república, gastando en aviones, en comidas, generando eventos que no tienen sentido en este momento de crisis”, comentó Medina.

Medina resaltó que Corral desperdició tiempo valioso para construir una estrategia efectiva para afrontar los problemas de la pandemia y que, por ello, el sistema de salud se encuentra al borde del colapso.

“El cuate totalmente fuera de lugar, reaccionando en lugar de prevenir, seis meses tuvieron para haber generado un ajuste presupuestal y haber tenido hoy hospitales listos, médicos bien pagados y motivados económicamente, pero hoy los vemos agotados, con gastos tardíos y a medias, sin los bonos que se prometieron”

También hizo un llamado al Ejecutivo estatal para asumir con categoría el puesto que le fue otorgado por el voto de la ciudadanía y se comporte a la altura de un mandatario responsable y consciente.

“Hacemos un llamado enérgico a que tome con seriedad su posición y con seriedad la situación de crisis que estamos viviendo en el estado, sobre todo en el tema de salud y apliquen todos los recursos y apliquen todos los recortes que tengan que hacer en sistemas que no tienen relevancia como lo es la vida de las personas”, concluyó. (Con información de César Lozano / El Diario)

