‘Molri puede participar en licitaciones’

Chihuahua— La coordinadora de Comunicación Social del Estado, María José Valles, declaró que la empresa Molri tiene el mismo derecho que las demás empresas a concursar para ser proveedora del Gobierno del Estado. Añadió que todas las adquisiciones de la instancia estatal son realizadas de acuerdo con lo que marcan los procesos oficiales.

La funcionaria comentó que las adquisiciones que se hacen en Comunicación Social se realizan mediante licitaciones que son publicadas para que las empresas interesadas puedan participar, mientras que las adquisiciones que no ameritan una licitación se realizan con apego a las disposiciones legales.

Respecto a la situación de Molri, empresa que ha sido señalada como una de las beneficiadas por la administración estatal ya que pertenece a familiares del diputado federal Miguel Riggs, la funcionaria expuso que se trata de una empresa que tiene el mismo derecho de participar en los procesos de compra, además de que en caso de que se le prohibiera participar se le estarían violentando sus derechos.

Destacó que los procesos de adquisiciones pueden ser consultados a través de los portales de transparencia, por lo que negó que exista un favoritismo hacia la empresa publicitaria.

Molri Internacional es una empresa que pertenece al cuñado y a la hermana del diputado federal Miguel Riggs, quien ha sido colaborador del Gobierno de Javier Corral en la coordinación de las Carreras de la Liberación.





Defiende Corral asignación

El gobernador Javier Corral defendió la asignación de un contrato por hasta 5 millones de pesos que la Coordinación de Comunicación Social entregó a Molri Internacional este año.

Cuestionado ayer en una conferencia de prensa que ofreció en Juárez, calificó como falso, de entrada, que el contrato se haya adjudicado de manera directa: “Es falso de toda falsedad que se hayan hecho adjudicaciones directas, éste es un dato que lo podemos desmentir de forma cabal”, dijo.

“Se ha hecho una licitación en la que han podido participar quienes quisieron, se hicieron tres licitaciones públicas de carácter abierto en la Zona Centro, en la Zona Norte y en la Zona Sur del estado. Es falso que se hayan asignado cinco millones de pesos, si el Gobierno del Estado consumiera todo lo que los tres contratos que se licitaron a cabalidad, podría llegar hasta 5 el monto total, pero esto nunca es así en ningún caso”, agregó.

Y abundó que “el diputado Miguel Riggs no tiene nada que ver en esta empresa, es un diputado federal y no creo que le pueda imponer a sus familiares a qué se dediquen o no se dediquen. Esta nota la vemos más bien dentro de lo mismo, está muy forzada, ya no saben ni qué sacar”, dijo el gobernador.

Dicho contrato fue firmado el 19 de marzo de 2019 por Elías Humberto Pérez Holguín, subsecretario de Administración de la Secretaría de Hacienda; María José Valles Medina, actual titular de la CCS; Roxana Isabel Aguilar Arballo, jefa del departamento administrativo de la CCS, y Molinar Terrazas, dueño de la empresa.

La empresa fue creada el 6 de julio de 2016 por los esposos Manuel Molinar Terrazas y Carolina Riggs (de ahí el nombre Molri, por la combinación de apellidos).

Un seguimiento a los contratos asignados a esa compañía resuelve que meses después de haberse constituido, el recién entrante gobierno de Javier Corral les otorgó por adjudicación directa por 3 millones de pesos en noviembre de 2016 para la impresión de espectaculares y desplegados de campañas institucionales.

De acuerdo con el portal de Transparencia en Publicidad Oficial, la empresa recibió un pago final de 1.7 millones de pesos.





([email protected])