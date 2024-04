Mocken con licenciatura supera a perfiles con doctorado: Morena

Chihuahua.– Javier González Mocken, aspirante a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien cuenta sólo con licenciatura, quedó por encima de personas que cuentan con doctorado, hasta dos doctorados, capacitación y altos grados académicos en materia de derechos humanos.

Así lo señaló el coordinador de Morena en el Congreso, Cuauhtémoc Estrada, quien mencionó que a su criterio existe una simulación en el concurso por el puesto, que corresponde a una decisión política en el nombramiento de la Comisión.

Estrada Sotelo mencionó que en la evaluación curricular, Javier González Mocken quedó en el lugar 17 sobre otros como, por ejemplo, Fryda Libertad Licano, quien obtuvo la mayor calificación en el aspecto curricular.

“¿Qué tiene el licenciado Javier González Mocken en grado académico? Una licenciatura, pongo de ejemplo a una mujer, Fryda Libertad Licano Ramírez, que a nosotros nos sale en el número más alto como mujer, el segundo en la lista general, con grado académico de doctorado, experiencia profesional en el tema, capacitaciones, actividades profesionales… no a la simulación, si quieren hacer una designación política háganla desde el principio, nombren a su aliado o a su compadre”, declaró Estrada Sotelo.

Cada una de las fracciones (PAN, MORENA, PRI y MC) realizo una evaluación individual que al final promediaron, y Morena destacó que en la elección debe privilegiarse el género en base a méritos, preparación y evaluaciones reales.

En orden, los primeros seis perfiles de Morena quedaron de la siguiente manera: en primer lugar Saúl Alonso Castañeda, Fryda Libertad Licano en el número dos, Santiago González Reyes en el número 3, Héctor Alejandro Navarro en el cuatro, José Alarcón en el quinto y Adda Miriam Aguilera en el lugar número seis.

“Tenemos que cuidar esta junta de Coordinación Política y el Congreso en sí, es que no generemos procesos que alientan a la participación, porque les faltamos el respeto a quienes participan y a quienes no participan, pero están atentos a que salga una designación con base en métricas, capacidad, experiencia, profesionalismo… no a la simulación”, concluyó el coordinador.

Por su parte, el líder de la bancada del PAN, Alfredo Chávez, tomó la palabra para mencionar que el presidente de la República cuenta sólo con licenciatura y eso no le fue impedimento para asumir el cargo que ahora ostenta.