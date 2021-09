‘Mintió la Fiscalía, nunca buscaron a Dulce’

Chihuahua.- La Fiscalía del Estado mintió y fue omisa en el caso de la niña Dulce Yareli, a quien –según su madre- la dependencia no solo no buscó sino que la recompensa que ofreció por 200 mil pesos fue publicada 3 meses después de que le hicieran firmar los documentos y 15 días más tarde de que Dulce estuviera de vuelta en casa.

Lo anterior, dice la progenitora, solo es parte de un montaje hecho por la Fiscalía en el que aparentó buscar a su hija, emitir información “a modo” para hacer parecer que sí hubo un trabajo cuando en realidad las dejaron solas.

Además, indicó Adelaida, el regreso de Dulce no fue tan sencillo como decir que “volvió por su voluntad” sino que la menor tuvo que escapar de sus

estuvo secuestrada y sometida A trabajos Forzados; tiene Golpes recientes y Cicatrices

secuestradores que la mantenía cautiva y sometida a trabajos forzados, lo que le ha generado afectaciones físicas y psicológicas.

“L a Fiscalía dice que ella está bien y no es así. Tiene daños físicos y emocionales. Golpes y cicatrices. Cómo pueden decir que está bien”, cuestionó la madre.

Dijo que la información que se vertió en los medios de comunicación a través de un boletín, es falsa y la Comisión de Búsqueda solo informó bajo su conveniencia, luego de que no hicieron nada desde el momento en que se hizo el reporte de desaparición de la menor.

“Si regreso a casa es porque tuvo que escapar. Es algo difícil de detallar pero las cosas no son como ellos las quieren hacer ver. Regresó sola, pero se escapó del hombre que la tenía secuestrada, hubo quien le ayudó pero cuando llegó hasta ese lugar, las personas que la apoyaron le tuvieron que comprar hasta ropa porque la tenían en muy mal estado. Hubo maltrato físico y psicológico durante todo este tiempo”, aseguró.

Además, la madre asegura que tras el regreso de la víctima, la Fiscalía se ha lavado las manos asegurando que con el retorno concluye el caso, cosa que ella considera no es así porque los delincuentes siguen libres.

“Podrá la Fiscalía publicar lo que quiera y dar información a su conveniencia pero la realidad es otra. La historia es otra, más triste y cruel. Ellos se quisieron lavar las manos. Alguien pagó para que no buscaran a mi hija y ellos siempre me dijeron que estaban trabajando. Me arrepiento de haber confiado en la Fiscalía y ahora no sé si tenerle miedo al delincuente o tenerle miedo a la ley porque no sé quién es peor, si los que dicen proteger a la gente o los otros. Cómo confiar en la autoridad si son los que más protegen a los delincuentes, por eso mucha gente hace justicia con su propia mano”, dijo.

Tras la aparición de la jovencita, Adelaida señala que no ha recibido ningún tipo de apoyo por parte de la autoridad ni siquiera de la Comisión de Atención a Víctimas, por lo que se sienten abandonadas en lo que a seguridad y protección se refiere.

“Lo que realmente necesito es que se haga justicia pero por lo visto no se puede, porque la ley está más de parte de los delincuentes que de las víctimas. Cómo se sentirían como madres al pasar dos años sin poder dormir y de repente que la Fiscalía se lave las manos diciendo que regresó bien cuando obviamente no está bien. No sé cuánto les pagarían los delincuentes para que digan eso, pero de que hubo dinero por debajo sí lo hubo. Mucha gente se ha reído diciendo que solita se fue y sola regresó sin saber la verdadera historia porque la Fiscalía publicó solo lo que quiso”, manifestó.

De acuerdo con la quejosa, el presunto responsable de la desaparición y retención de la niña, desde que estaba interno en el Cereso, ya había planeado junto con su hermano el secuestro de Dulce y la familia del sujeto sabía dónde estaban y nunca dijeron nada.

La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), dio a conocer el pasado lunes que la búsqueda de la niña Dulce Yareli F. B. concluyó, luego de que esta regresara a casa tras ser sustraída de su domicilio en la colonia Vistas Cerro Grande, en Chihuahua capital, el primero de agosto de 2019. Los antecedentes del caso indican que la niña fue contactada por un conocido de la familia para convencerla de salir de su casa para ir a la tienda y posteriormente no regresó.

La FEM dijo que realizó trabajos de investigación en varios municipios donde se reportaron avistamientos de la víctimas sin que se lograra establecer su ubicación, pero en días recientes, la unidad de investigación tuvo conocimiento de que la adolescente regresó voluntariamente a su domicilio, razón por la que se dio por concluido el reporte de ausencia que se inició el 01 de agosto de 2019.

La FEM aseguró también que continúa con la búsqueda del expresidiario José María Núñez Portillo, quien es buscado por su presunta responsabilidad en la sustracción de la menor, cosa que la Adelaida puso en duda.

