‘Mintieron testigos protegidos de Corral’

El Diario de Chihuahua | No me temblará la mano para exigir que se cumpla la sentencia de amparo, como no me ha temblado para defenderme de todos los inventos de Corral Jurado, djo el exsenador priista

PUBLICIDAD

Chihuahua.– Un Tribunal Colegiado otorgó el amparo al exsenador priista por Coahuila, Alejandro “La Coneja” Gutiérrez, contra la sentencia de seis años de prisión que le fue dictada en el año 2020 en Chihuahua, por lo que la justicia federal ordenó enjuiciar de nuevo al imputado y desechar las declaraciones de testigos protegidos por contener mentiras en su contra. “Era lo que esperaba, el siguiente paso para mi exoneración definitiva, porque mintieron los testigos que un mentiroso patológico como Javier Corral hizo declarar en mi contra”, dijo el también exsecretario general adjunto del PRI Nacional. PUBLICIDAD Entrevistado vía telefónica, Gutiérrez confirmó la resolución del amparo 283/2020 e insistió en que su caso fue fabricado por la Fiscalía General del Estado (FGE), en atención a las instrucciones de Corral Jurado, lo que quedó comprobado en la sentencia de la justicia federal recién emitida. El priista fue acusado de peculado por un contrato de 1.7 millones de pesos celebrado entre su empresa dedicada al transporte aéreo y el Gobierno del Estado durante la administración 2010-2016, pero no se cumplieron las horas de vuelo contratadas, ante lo cual reintegró la cantidad a las arcas estatales. “El contrato fue legal y nunca hubo algo irregular como acusaba la Fiscalía. Es más, nunca conocí y menos me reuní con César Duarte o sus colaboradores, a lo mucho los vi de lejos por visitas que hicieron a la sede del PRI, pero ni siquiera los saludaba”, declaró. El exsenador priista detalló que tras haber sido detenido en Chihuahua y estar preso en el penal de Aquiles Serdán durante ocho meses, comprendió que la justicia estatal, entonces encabezada por Javier Corral, jamás actuaría de forma objetiva, por lo que toda su defensa debió ser en tribunales federales. En uno de los procesos que sigue vigente, explicó, obtuvo el amparo contra decisiones de los jueces y magistrados estatales que actuaron bajo las órdenes del ahora exgobernador, por lo que espera que el caso sea sacado de la esfera de influencia de Corral en el Poder Judicial de Chihuahua. Sentencia sin daño al erario El 13 de mayo de 2019, Alejandro Gutiérrez fue condenado a tres años de prisión como coautor del delito de peculado por un monto de 1.7 millones de pesos, pena inferior a la que solicitaba la Fiscalía del Estado de nueve años de cárcel. El Tribunal de Juicio Oral que lo sentenció también ordenó el pago de una multa por 35 mil pesos y lo absolvió del pago de la reparación del daño, dado que no hubo quebranto al erario de Chihuahua. “Fue ridículo, nunca había ocurrido que sentenciaran a alguien por un delito que nunca se cometió y por un daño que nunca existió, porque nunca hubo daño a las finanzas del estado”, declaró. Explicó que la empresa de su propiedad firmó un contrato menor con el Gobierno de Chihuahua en tiempos de Duarte, en el año 2015, y dentro del mismo contrato quedaron pendientes de suministrar unas cuantas horas de vuelo, dado que el cliente nunca las utilizó. “Es como si alguien renta un carro por una semana y no lo utiliza más que un día o dos”, aseveró. No obstante, dijo, al haber señalamientos de alguna irregularidad, su empresa decidió reintegrar todo el monto del contrato al Gobierno de Chihuahua. “Ni siquiera nos pusimos a revisar cuántas horas de vuelo sí se brindaron y cuántas faltaron. En realidad es una cantidad mínima para el volumen del negocio, así que, para evitar problemas, se regresó el monto total y se acabó. Así lo hicimos, sin obligación de hacerlo”, declaró. Lo increíble fue que, pese a no haber daño alguno al erario, la Fiscalía insistió en la acusación “y la sustentó en mentiras del que fuera secretario de Hacienda con Duarte y uno de sus subordinados, ellos fueron los que mintieron, presionados o convencidos porque en realidad ellos sí eran delincuentes o tenían condicionada su libertad a cambio de declarar lo necesario para sentenciarme”. En una parte de la sentencia de amparo, detalló “La Coneja”, queda perfectamente establecido cómo mintieron, pues un testigo protegido dijo que se había reunido con él en la Ciudad de México, pese a que en esa fecha se encontraba en Chihuahua, lo que fue fundamental para que la justicia federal corroborara las falsedades con que se condujeron los acusadores, lo cual siempre se negaron a ver los jueces y magistrados estatales, controlados por Corral Jurado. Va por la exoneración plena Comprobado que hubo dolo de Corral y de sus testigos, que la acusación se sustentó en mentiras y que del contrato de servicio nunca hubo daño al erario, Gutiérrez espera que la justicia de Chihuahua resuelva exonerarlo plenamente. El amparo, abundó, especifica que debe ser juzgado sin sesgos y atendiendo la evidencia presentada por la Fiscalía, en un lapso que la justicia estatal todavía no ha cumplido, pero que espera que resuelva a la brevedad, ya sin influencia del exgobernador. “No me temblará la mano para exigir que se cumpla la sentencia de amparo, como no me ha temblado para defenderme en el terreno jurídico de todos los inventos de Corral Jurado”, dijo Gutiérrez, quien advirtió que, si la justicia de Chihuahua no atiende la resolución federal, los jueces y magistrados locales pueden incurrir en responsabilidades penales. Cuestionado sobre el otro proceso en su contra que inició en tiempos de Corral Jurado, un supuesto desvío de alrededor de 250 millones de pesos mediante lo que se denominó “Operación Safiro”, el exsenador manifestó que sigue el mismo camino del proceso penal que está resolviéndose. “Ése es otro inventó del mentiroso Corral. El Safiro era un software del PRI Nacional para la promoción del voto, nada que ver con los millones que según él dice y tampoco hubo indicios de que hubiera irregularidades o algún acto ilegal relacionado”, declaró. Para saber • Ordena Tribunal enjuiciarlo de nuevo y desechar declaraciones • Fue acusado de peculado por un contrato de $1.7 millones AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD