Mintieron Corral y Duarte con planta tratadora

Chihuahua.– Los exgobernadores César Duarte Jáquez y Javier Corral Jurado dejaron al municipio de Guachochi con una planta tratadora inoperante, lo que es actualmente un factor en la contaminación del río Huérachi, que atraviesa diversas comunidades de ese municipio, así como de Guadalupe y Calvo, Morelos y Batopilas.

El alcalde de Guachochi, José Miguel Yáñez Ronquillo, informó que desde la semana pasada acompañó a los diputados Noel Chávez Velázquez y Edgar Piñón Domínguez a la zona del río Huérachi o Morelos, del que se tomaron diversas muestras para determinar la causa de la contaminación.

De acuerdo con lo que se le informó al edil, la contaminación se debe a dos factores principalmente. El primero de ellos es la sequía que se presentó en los años pasados, que causó el estancamiento del agua. La segunda razón son los desechos que se vierte en el río debido a la falta de una planta tratadora funcional en el municipio.

El 14 de noviembre de 2014, el entonces gobernador, César Duarte Jáquez, inauguró una planta tratadora con una inversión superior a los 41 millones de pesos; sin embargo, esta infraestructura nunca pudo operar con regularidad.

Durante el Gobierno de Javier Corral Jurado, el presidente del Consejo de Administración de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Ismael Rodríguez Gallegos, aseguró que la planta se había puesto a funcionar.

El 24 de agosto de 2021, Rodríguez Gallegos apareció en el programa oficial Logros con Valor para explicar que al inicio del quinquenio corralista se encontraron plantas tratadoras en Guachochi, Madera y Parral “que estaban inauguradas y entregadas a la sociedad, pero no funcionaban, incluso ni siquiera estaban terminadas, por lo cual se procedió a concluirlas y ponerlas en funcionamiento”.

No obstante, Yáñez Ronquillo indicó que, cuando tomó el cargo en septiembre de 2021, la planta no estaba funcionado, por lo que realizó un recorrido por las instalaciones junto a personal de la JCAS, del que se concluyó que su sistema de bombeo es obsoleto y, por ello, no podrá operar en el futuro.

Por su parte, el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Guachochi, Luis Heredia, dio a conocer que la planta comenzó a operar el mismo día en que fue inaugurada, pero sólo por unas horas, ya que las aguas negras comenzaron a derramarse. Añadió que en el sexenio de César Duarte se hizo una nueva inversión para tratar de resolver el problema, llegando a un monto total de 90 millones de pesos, pero sin éxito.

Aseguró que desde entonces la planta quedó prácticamente abandonada, lo que provocó que fuera saqueada y vandalizada.

Puntualizó que todas las poblaciones con más de 10 mil habitantes deben tener una planta tratadora. No contar con este tipo de infraestructura obliga a descargar las aguas negras en el río Piedra Agujerada, que luego se une al río Guachochi y finalmente desemboca en el río Huérachi.

Presentan nuevo proyecto

El alcalde de Guachochi expuso que ya cuentan con un proyecto para construir una nueva planta que, en lugar de utilizar sistema de bombeo, trabaje por gravedad. Dicha obra tendría un costo superior a los 50 millones de pesos.

El presidente municipal comentó que “el nuevo proyecto ya ha sido presentado a la JCAS y, aunque aún no se ha aprobado su construcción, espero que pronto haya una respuesta favorable”, ya que el Gobierno estatal mantiene una buena disposición para trabajar con el Municipio.

Afectados 4 municipios

El diputado Noel Chávez indicó que la contaminación del río Huérachi es un grave problema que afecta no sólo a 30 mil habitantes de comunidades como Santa Ana, El Tempisque, La Bodega, San Miguel y Las Pilas.

La situación también perjudica a la comunidad de Baborigame en Guadalupe y Calvo y alcanza otras más de los municipios de Morelos y Batopilas.

El legislador expresó que, además del proyecto de la planta en Guachochi, se está gestionando la construcción de otra para la comunidad de Baborigame, con un costo aproximado de 20 millones de pesos.

