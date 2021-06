‘Minipartidos’, en riesgo de desaparecer

Ciudad Juárez— Siete ‘minipartidos’ en Chihuahua, cuatro de ellos de nueva creación, no lograron alcanzar ni siquiera el 2 por ciento de las votaciones en las elecciones de gobernador y, además, tampoco ganaron un solo distrito electoral local por sí solos, indica el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Con un avance hasta el cierre de esta edición ayer del 83 por ciento de las 5 mil 500 casillas instaladas el día de la jornada electoral, el PREP muestra que es el Partido Nueva Alianza Chihuahua (PNECH) el único con registro local y que no alcanzó el umbral del 3 por ciento de las votaciones establecido en la Ley General de Partidos Políticos, lo que implica su desaparición.

Aunque el resto tienen registros nacionales, no ganaron ninguna diputación en el Congreso del Estado, lo que también les generará, al menos, que por los próximos tres años no tengan acceso a las prerrogativas estatales, según la legislación. Es decir, no tendrán ningún tipo de financiamiento público en Chihuahua.

Estos son el Fuerza por México, que en las elecciones de gobernador obtuvo un 0.5 por ciento de las votaciones; Redes Sociales Progresistas (RSP), con 0.3; Partido Encuentro Solidario (PES), con 1.0; Partido del Trabajo (PT), con 1.7; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 1.5, y el Partido de la Revolución Democrática, con 1.1.

El Artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos establece que es causa de pérdida de registro no obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el 3 por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos nacionales, y de gobernador, diputados locales y ayuntamientos.

También no obtener por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en elecciones de diputados, senadores o presidente, o de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, si se trata de un partido local.

Y ya existe un antecedente. En las elecciones de 2018, de acuerdo con el archivo periodístico, el PES, antes Partido Encuentro Social, y el Partido Nueva Alianza, perdieron su registro tras no alcanzar el umbral del tres por ciento en las elecciones nacionales.

Mientras que en Chihuahua, en esas mismas elecciones, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque logró superar el mínimo porcentaje en el estado, se mantuvo estos tres años sin financiamiento público debido a que no logró ganar un solo distrito local en el Congreso del Estado.

