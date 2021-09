Millones a Cuba, y aquí el sistema de Salud en ‘coma’

Chihuahua– La contratación de 585 médicos cubanos por el Gobierno mexicano es señalada como un pretexto para subsidiar a un régimen político, y mientras a Cuba se le entregaron más de 255 millones de pesos, en Chihuahua –y en el país en general– el sistema de salud enfrenta una crisis histórica no sólo en la falta de medicamentos básicos, sino en infraestructura física y de personal.

Según una denuncia presentada por la bancada del PAN en el Senado, cada uno de los supuestos médicos cubanos habría costado a México un promedio de 110 mil pesos pagados directamente a la autoridad cubana, a lo que se suman los gastos por hospedaje, alimentación, transporte, y otros, que el Gobierno mexicano se comprometió a pagar según los convenios bianuales firmados entre la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) y el Ministerio de Salud de Cuba.

La erogación millonaria contrasta con las pésimas condiciones en las que trabajan los hospitales públicos de la entidad, donde a decir de líderes sindicales faltan toda clase de insumos, medicamentos básicos y doctores para atender a una población enferma y empobrecida tras la pandemia.

Además, el salario pagado a los cubanos está muy por arriba de las percepciones de un médico chihuahuense no especialista que trabaja en alguna institución pública y que percibe en promedio 36 mil pesos mensuales, según información de transparencia. Los que más ganan son aquellos especialistas que trabajan en zonas de alta marginación y obtienen un sobresueldo del 25 por ciento, lo que significa alrededor de 25 mil pesos quincenales.

Ven desvío de recursos

En entrevista con El Diario, el senador Gustavo Madero señaló que las acciones del Gobierno federal afectan a Chihuahua directamente en el presupuesto, ya que hay recursos que se están desviando en lugar de asignarlos a los hospitales, médicos y familias de la entidad.

“Nos afecta mucho en el presupuesto porque el Gobierno federal desvía estos recursos para dárselos a este grupo de personal sanitario, en lugar de dárselo a la infraestructura que tenemos en México. En el caso de Chihuahua la no adherencia al Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) fue muy costosa en términos presupuestales. Con la desaparición del Seguro Popular un 30 por ciento de la población que se atendía allí, quedó descubierta. Faltan muchos recursos para cubrir esas necesidades sobre todo de medicamentos para niños con cáncer y gastos médicos que han aumentado”, señaló.

Madero explicó que el principal factor empobrecedor de las familias es el gasto en salud, pues cada vez es mayor el número que destina grandes cantidades de dinero a ese rubro, no sólo por la llegada del Covid, sino por el cambio de prioridades y funcionamiento del sistema de salud federal a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos retrocediendo. Es triste y preocupante porque sin salud no hay nada. Las familias hacen todo y se endeudan por conservar la salud a toda costa. Por eso la denuncia, de lo que se trata es de que se destinen los recursos a los médicos y a las familias mexicanas”, detalló.

Expuso que están en proceso de armar un expediente donde se detallen las presuntas irregularidades, en las que estarían involucradas desde la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta la Secretaría de Salud y que incluye el desvío de recursos y usurpación de funciones.

“Estamos armando un expediente porque son muchas irregularidades; es preocupante el manejo del Gobierno federal. Por eso solicitamos que se investigue y se sancione a quienes participaron en ellas (irregularidades), que van desde el tipo presupuestal de desvío de recursos hasta utilización del cargo y funciones sin estar capacitados”, señaló.

“Se hará una denuncia formal y son distintas áreas y dependencias involucradas, empezando por Relaciones Exteriores y Secretaría de Salud. Además de la erogación que se hizo al Gobierno cubano, el Gobierno de México estaba obligado a cubrir gastos adicionales de hospedaje, alimentación, etc. Estamos hablando de un gasto muy grande que ningún médico recibe acá”, agregó.

El legislador dijo además que no se tiene claro si los médicos cubanos contaban con título que avalara su profesión y, en caso de tenerlo, estaban obligados a ser acreditados por la autoridad mexicana en la materia para ejercer como tales.

“Siempre que se va a otro país a trabajar hay que acreditar tu profesión. Cuando llega cualquier personal de salud a practicar debe tener la certificación de la autoridad mexicana para respaldar sus conocimientos, cosa que no se dio. Además, se pagó una cantidad de recursos muy alta, más de 100 mil pesos por cada médico, y no se pagó directo a los médicos, sino al Gobierno de Cuba, cuando allá un médico gana cerca de 10 mil pesos, entonces en realidad es un subsidio a ese Gobierno a través de un pretexto de contratar personal de salud. Eso es lo que se busca que se investigue y se sancione porque es una fuga de recursos del país y que tanta falta hace y que tanta indignación genera porque no se están contratando médicos en México, donde pudiera apoyar a la comunidad médica dándoles esos ingresos y estás contratando gente de fuera sólo por apoyar a un régimen que tiene cuestionamientos por sus prácticas antidemocráticas”, puntualizó.

En este contexto, el Colegio de Médicos de Chihuahua señaló que todo personal de salud de origen extranjero está obligado a demostrar el cumplimiento de los requisitos de migración académicos, condición que aplica tanto al ámbito local como nacional.

“Todo profesional de la salud que es extranjero debe de cumplir con los requisitos para ejercer en el territorio mexicano. Esto va relacionado también para Chihuahua conforme a las leyes de salud y la Ley Estatal de profesiones teniendo en cuenta que debe comprobar si cumplió con los requisitos de migración académica-profesional con el cotejo solicitado por las autoridades de México”, indicó Roberto López Segura, vocero de dicho organismo.

Ganan locales entre $24 y $43 mil al mes

Los profesionales de la medicina que laboran en instituciones públicas tienen percepciones económicas que oscilan entre los 24 y 43 mil pesos mensuales brutos, dependiendo de si son médicos generales, especialistas, sindicalizados, por contrato y años laborados, entre otros.

Según datos abiertos de la plataforma nacional de transparencia, el salario de un médico general de los servicios de salud de Chihuahua varía entre los 24 mil 515 y 36 mil 467 pesos de acuerdo con los factores antes mencionados. En tanto, un médico especialista percibe entre 28 y 43 mil pesos brutos por mes. En zonas marginadas las percepciones brutas pueden llegar a los 50 mil pesos.

Sin embargo, esta información no concuerda con la generada por el Colegio de Médicos, organismo que indicó lo siguiente: “Los médicos generales en las instituciones de salud, contemplando a los eventuales tienen un promedio de ingreso mensual de 15 mil pesos y un médico general basificado en las instituciones de salud es alrededor de 23 mil; para el especialista que está en la forma eventual es de alrededor de 25 mil y los basificados tienen un ingreso promedio de $33 mil pesos mensuales. Dichas cantidades incluyen estímulos ya que su sueldo base es alrededor de 10 mil pesos”.

‘Lo correcto habría sido darles salario similar a personal de México’

La diferencia salarial entre los médicos locales y los cubanos contratados por el Gobierno federal es muy amplia. Lo correcto habría sido una retribución económica similar a lo que ganan los médicos en México, señaló el líder del Sindicato de Salud, Pablo Serna.

“Fueron médicos que no llegaron a Chihuahua y aunque no podría decir si hacían falta o no, porque fue en México, la diferencia sí es muy elevada para lo que se les paga a los médicos locales”, dijo.

Abundó en que, aunque el pago a los profesionales de la medicina no es tan malo, sí hay diferencias entre sindicalizados y aquellos trabajadores que prestan su servicio bajo contrato y que carecen de prestaciones laborales.

“El salario no es tan malo. Estamos en negociación, en cambio de condiciones de trabajo, y habrá beneficios. Donde sí estamos un poco retrasados es en los compañeros en condición de contrato. Hay diferencias salariales, pero más que nada prestaciones como servicio médico, derecho a vivienda, estabilidad laboral, entre otros”, explicó.

Agregó que de los 9 mil 500 que conforman el sindicato, alrededor del 30 por ciento son médicos, y por cada uno de estos hay entre 4 y 5 enfermeras. En cuanto a las necesidades más apremiantes del sistema sanitario en la entidad, Serna indicó que urgen insumos y personal médico.

“Se necesitan insumos porque se puede tener instalaciones muy dignas, pero si no hay insumos, de nada sirve. También necesitamos infraestructura, pero más que de construir, de restaurar, y contratación de personal de salud sobre todo para la región serrana”, apuntó.

Servicios son una miseria, denuncia líder sindical

Los servicios de salud en la entidad, sobre todo en las zonas de alta marginación, son una miseria debido a la falta de medicamentos y personal especializado, señaló Juan Villalba, líder de la Sección 12 del Sindicato de Salud.

Villalba, quien labora en el hospital de Guadalupe y Calvo, municipio considerado de alta marginación, aseguró que actualmente enfrentan graves problemas de faltantes en medicamentos para atender enfermedades crónicas y carencias en equipamiento.

“Estamos batallando mucho con los medicamentos y la rotación de los médicos especialistas. Es un hospital de segundo nivel que debe tener los especialistas básicos de cirugía, ginecología, medicina interna, pediatría... La secretaría dice que si hubiera médicos los contrataba de inmediato, pero hasta ahorita nada. Las ambulancias están sin llantas, no sirven para traslados; el parque vehicular es obsoleto, mientras en la ciudad los jefes traen camionetas 4x4 no sabemos para qué. El Estado y la Federación se han pasado la pelotita en cuanto a los medicamentos básicos y para el cáncer, pero lo cierto es que hay un rezago muy grande en ese sentido. Es un caos total, es una miseria los Servicios de Salud”, señaló.

En cuanto a las percepciones salariales del personal médico, Villalba dijo que por ser zona de alta marginación sí está contemplado el pago de un sobresueldo de 25 por ciento, sin embargo, al momento únicamente dos especialistas lo reciben.

“Un especialista de Medicina Interna esperó mucho tiempo para que le dieran su base. Acá tenemos derecho a ese sobresueldo y no se lo han dado, sólo lo tienen algunos. Hay desigualdad en pagos a trabajadores de salud. Con ese sobresueldo un médico con especialidad gana alrededor de 25 mil pesos por quincena pero hay otros que no perciben lo mismo. El sueldo normal es de 18 mil pesos promedio”, explicó.

En la pasada administración municipal de Guadalupe y Calvo, dos médicos cubanos fueron contratados para atender a la población en Baborigame, en un hospital que hoy, a decir de Villalba, está abandonado. Esos médicos que en ese entonces se reconoció no contaban con el permiso para laborar en Chihuahua, percibían un promedio de 10 mil pesos por quincena.

“Los médicos cubanos trabajaron en el municipio, pero no en el hospital de Guadalupe y Calvo. Ellos estaban en un hospital de Baborigame, que pertenece al IMSS pero que hoy día está en condiciones de abandono. El alcalde pasado los pagó para que atendieran a la gente. Aquí todo el tiempo el hospital está pidiendo apoyo a la Presidencia municipal, cuando debían exigir a la Secretaría de Salud”, puntualizó.

