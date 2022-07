Migrantes asegurados siguen su camino

Chihuahua.– En las primeras horas del pasado viernes, un total de 95 migrantes (22 mujeres, 55 hombres, 16 menores de edad y dos bebés) fueron asegurados en el hotel Casa Colonial Chihuahua, el cual se ubica en el bulevar Juan Pablo II; ante este hecho, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dijo que las personas decidieron seguir con su camino.

“En este evento reciente, como en otros que hemos tenido, nosotros desde la Comisión nos acercamos; en esta ocasión, tuvimos por dos días a una visitadora quien entabló un conversación con las personas que se encontraban en calidad de indocumentadas y, de hecho, se les ofreció la estadía en las dos casas migrantes que hay en la ciudad, sin embargo, ellas no quisieron”, dijo Néstor Armendáriz, presidente del organismo.

Además, mencionó que la función principal de entablar un diálogo con los migrantes es ser garantes de que no haya una violación a sus derechos humanos, pero que la institución más apta para analizar y cuestionar la situación migratoria es el Instituto Nacional de Migración.

“No se debe de criminalizar a las personas; entre ellas, muchas veces se encuentran niñas, niños y adolescentes, también se les debe de escuchar”, explicó Armendáriz.

De acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, de septiembre del 2021 a la fecha esta institución ha asegurado a 671 migrantes, quienes provienen principalmente de Haití, Honduras y El Salvador.

Linda Flores, de la Casa del Migrante San Agustín, refirió que es importante investigar antes de asegurarlos: saber cuál es su situación respecto a su proceso de migración, si es una migración regular o si están viajando de forma irregular.

“Es fundamental conocer todo eso, saber quiénes son esas personas, ver que realmente no haya menores que no estén acompañados y pues bueno, sobre todo que pueda haber personas detenidas porque si no, no sirve de nada; si no hay personas detenidas, no hay procesos de investigación en caso de que sean secuestros o casos de trata; habría que ver cuál sería la finalidad de estos operativos y dar seguimiento, que no sea de un solo día, nada más, hay que saber qué hay detrás de esto y con qué intención se están haciendo”, externó Flores.