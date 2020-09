Mientras analizan alerta de género… suman 377 asesinadas en el estado

Archivo / El Diario de Juárez

Chihuahua— Desde el primero de julio de 2019, cuando iniciaron los trabajos para plantear la declaratoria de Alerta de Género en Chihuahua, 377 mujeres han sido asesinadas en la entidad, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, hasta el momento no existe una fecha determinada para dar a conocer los estudios que definirán si se emite la alerta en los municipios de Chihuahua, Juárez, Parral, Cuauhtémoc y Guadalupe y Calvo.

Quince días después de que anunciaran el inicio del proceso, se formó un grupo de trabajo compuesto por las académicas Gloria Ramírez Hernández (UNAM), Andrea Medina Rosas (UNAM), Sandra Bustillos Durán (UACJ) y Rosa Verónica Terrazas Aragonés (IPF), quienes elaboran un informe detallado basado en 289 recomendaciones internacionales, nacionales y regionales, pero que a más de un año, aún no está listo.

Medina Rosas, a nombre de las académicas, aseguró que la encomienda se encuentra dentro de los tiempos, además que durante el presente mes sostendrán una reunión con la nueva titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), María Fabiola Alanís, nombrada apenas el pasado 30 de junio.

Resaltó que el trabajo que desempeñan es honorífico y llevan más de un año de constante investigación.

“Desde un principio se aprobó por todo el grupo, incluyendo las autoridades nacionales y locales, que la metodología de trabajo y análisis de información para esta alerta no podía ser igual a las de otras entidades y municipios, puesto que Chihuahua tiene un recorrido que no tiene ninguna otra, tanto de creación de instituciones como de trabajo hecho y eso nos ha llevado a hacer una metodología más compleja, de la cual prácticamente ya cerramos la solicitud y la revisión de información y estamos en el momento de análisis”, agregó Medina.

La diputada priista Rosa Isela Gaytán reprochó que la Conavim afirmó en 2019 que el proceso no llevaría más de tres o cuatro meses y que no entienden por qué el Gobierno federal no pone atención a esta solicitud urgente que se ha ignorado por más de un año, tiempo en el cual suma ya una gran cantidad de víctimas de la violencia feminicida.

El 23 de abril de 2019 Gaytán sostuvo una reunión con el presidente de la CEDH, Néstor Armendáriz, en la cual se le pidió realizara la solicitud de Alerta de Violencia de Género debido a la gravedad y alto grado de vulnerabilidad que tienen las mujeres en Chihuahua.

Después de esto, el pleno del Congreso del Estado de Chihuahua también realizó una votación para exhortar a Armendáriz a solicitar la alerta.

La titular del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Emma Saldaña, dijo que esperan resultados concretos lo más pronto posible y dijo reconocer el trabajo que desempeñan las académicas, además que la demora se podría deber al cambio de titular en la Conavim.

El problema en indicadores y cifras

De manera constante, en Ciudad Juárez y Chihuahua ocurren crímenes de alto impacto contra mujeres y de 2018 a 2019 las cifras se incrementaron en el estado un 160 por ciento, pues en dicho lapso pasaron de 105 a 276 homicidios.

Tan sólo del 1 de enero al 14 de septiembre de 2020, la Fiscalía reporta 223 asesinatos dolosos de mujeres a nivel estado, correspondientes a 6.8 homicidios de mujeres por cada 100 mil habitantes. Chihuahua y Juárez se encuentran dentro de las 10 ciudades donde se presenta más violencia contra las mujeres en el país.

Chihuahua ocupa también el primer lugar en embarazos de adolescentes, el tercer lugar en homicidios dolosos en contra de mujeres, el sexto lugar de lesiones culposas en contra de ellas, el séptimo lugar en mujeres víctimas de corrupción de menores, el sexto lugar en trata de personas y el quinto lugar en violencia familiar.

También el primer lugar en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia en contra de la mujer, cuarto lugar en abuso sexual contra ellas, segundo lugar en llamadas relacionadas con incidentes de abuso sexual, primer lugar en llamadas relacionadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual, quinto lugar en llamadas relacionadas con incidentes de violación y el segundo lugar por llamadas al 911 al denunciar acoso u hostigamiento sexual contra una mujer, según datos del Sesnsp. (César Lozano / El Diario)