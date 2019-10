Miente Peniche en caso Barbarita: abogado

Hidalgo del Parral— La posibilidad para promover un amparo contra la sentencia de Jesús José García Gándara, acusado del homicidio de Barbarita ocurrido en Parral en agosto del 2006, ya está fuera de tiempo por lo que las declaraciones del fiscal César Augusto Peniche son “sólo para salir del paso”, señaló el abogado penalista Israel Torres Reza al ser cuestionado al respecto. “Fue puro mitote del fiscal como ocurrió con el caso de la maestra Yolanda Serrano y muchos otros más”, dijo el entrevistado.

Explicó que si la Fiscalía estaba en desacuerdo con la sentencia dictada a Jesús José, debió haber apelado en el momento en que conoció la sentencia, cosa que tuvo que haber ocurrido en cuanto la dictaron.

“Debió haberse amparado o apelado la sentencia en cuanto le notificaron a la Fiscalía y no esperarse a que la cumpliera para querer retenerlo allí. Es una declaración política para no quedar como un bueno para nada como lo que es”, enfatizó Torres Reza.

Abundó en que Jesús José no podría volver a la cárcel porque ya lo sentenciaron y él cumplió la sentencia dictada por un juez, por tanto a menos que cometa otro delito podría ser detenido e ingresar al reclusorio.

“Él ya cumplió su sentencia y salvo que le inventen otro delito lo pueden meter a la cárcel de nuevo, pero por ese homicidio no”, dijo el entrevistado. Agregó que la familia de la víctima podría demandar la reparación económica del daño pero, si el imputado no tiene recursos económicos ni siquiera eso aplica. “La familia tendría derecho a la reparación del daño, pero si el chavo no tiene bienes no hay nada que hacer; no pueden cobrar nada”.

Torres Reza reiteró de manera enfática que en este momento es improcedente cualquier recurso legal que la Fiscalía busque utilizar en contra de Jesús José.

“Es improcedente totalmente un amparo, la sentencia ya está cumplida, se las notificaron hace mucho tiempo y ese era el momento para ampararse. Quién sabe si se les pasó o no quisieron hacerlo, pero ya no están en tiempo. A lo mejor no lo hicieron porque ellos mismos sabían que no les iba a pegar”, puntualizó.

José Luis Castruita, quien durante años defendió a Jesús José, señaló que este se enfrenta a un futuro incierto no sólo porque padece de sus facultades mentales sino porque carece de preparación para conseguir un empleo, su padre es un hombre de escasos recursos económicos y llevará sobre la espalda el estigma de haber asesinado a la menor.

“Jesús es inocente, sólo fue una víctima del sistema judicial y alguien tiene que reparar el daño que se le ha hecho por estar encarcelado más de doce años”, dijo En marzo de 2019, 12 años después de haber sido detenido y recluido en el Cereso, el juez le dictó una sentencia de 12 años y 6 meses de prisión a Jesús José García Gándara, misma que cumplió el pasado mes de septiembre con muchas dudas respecto a su responsabilidad en el homicidio.

En 2013, recluido en el área de inimputables de la Unidad de Bajo Riesgo Jesús José declaró a El Diario que él no asesinó a la pequeña y que se declaró culpable porque lo obligaron.

“Me golpearon y agarré muleta, me eché la culpa y no sé por qué lo hice”, señaló el joven y recordó que le dijeron también que lo matarían por haber matado a la niña.

“Fueron a la ladrillera y me llevaron a la Procuraduría, de allí me invitaron a comer y empezaron a sacarme plática de por qué la había matado; me dijeron que me iban a matar porque yo maté a la niña, pero yo no fui”, insistió en ese momento.