'Mi proceso es un acto de tiranía, de locura de Javier Corral', Alejandro Gutiérrez

Chihuahua.- En una entrevista concedida en un receso en la planta baja del Centro de Justicia, el exsecretario general adjunto del CEN del PRI Alejandro Gutiérrez Gutiérrez acusó al gobernador Javier Corral Jurado de actuar como "tirano" y "en la locura" por su detención y proceso penal.

"Es un acto de locura, seguramente voy a terminar en los tribunales federales porque aquí (juzgados locales) va haber de seguro parcialidad por las estocadas del gobernador. Es muy difícil ir en contra de todo el poder de una tiranía", afirmó.

El empresario acompañado de sus abogados señaló que sus empresas, pusieron a disposición del Gobierno del Estado las aeronaves que le señalan por el presunto desvío de 1.7 millones de pesos y están todas las facturas.

Denunció a su vez que no conformes con haber obtenido su libertad condicional el año pasado, gente del gobierno del Estado presionó a la persona que le renta la residencia en esta ciudad para que le quitarán el aval, para posiblemente modificarle la medida cautelar que lo enviaría de nuevo a prisión.

Mostrando el dispositivo electrónico en el tobillo derecho, añadió Gutiérrez que teme por su integridad física y por ende contrató autos blindados y seguridad personal.

"No hubo daño, mis empresas (de aviación) pertenecen a mi familia por mas de 40 años, cuentan con activos suficientes y vuela seis mil horas al año. Por 17 horas no iba a exponerlos ni mi integridad", dijo.