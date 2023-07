'Mi crecimiento es real y Morena me tiene miedo'

Chihuahua.- ¿Para qué quiero bots, si lo que quiero son firmas? Mencionó Xóchitl Gálvez, quien aseguró que tiene un crecimiento orgánico, real, en redes sociales, y que la gente llega a sus eventos por su propio pie.

La senadora con licencia y posible candidata del frente amplio Va Por México, ofreció una rueda de prensa esta mañana en las instalaciones de Coparmex, del edificio empresarial.

Detalló que en Facebook y Twitter ha tenido un crecimiento de 200 mil miembros en dos semanas y que en su plataforma se inscribieron 156 mil personas para recabar 150 mil firmas, lo cual habla del respaldo ciudadano a su proyecto.

Dijo que de acuerdo con indicadores confiables, en la actualidad cuenta con una aprobación del 70 por ciento y un 30 por ciento de rechazo de militantes afines a Morena.

'Me quedo con la parte buena del PRI, es de las instituciones; me quedo con el PRD que busca la justicia social; me quedo con el PAN de bien común y libre empresa y un MC de libertades que estará por definir su proceso', declaró respecto de su papel como representante de la oposición.

Atribuyó su crecimiento a la historia de lucha social que tiene décadas atrás a través de la Fundación Porvenir y otras iniciativas as personales, además de la superación que logró a pesar de venir de la pobreza y la violencia.

Diferenció su fenómeno ciudadano respecto al de Morena, que dijo, regaló sartenes en Tamaulipas para llenar un evento de Claudia Sheinbaum.

También mencionó tener un cariño especial por Ciudad Juárez, urbe que en la actualidad, a su criterio, sufre por falta de infraestructura, medicinas y empleo bien remunerado.