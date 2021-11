Mi caso es un ejemplo de exclusión: diputado

Chihuahua—“Ante la evidencia de mi caso, el Congreso del Estado debería tomar medidas y realizar cambios arquitectónicos para que se faciliten las cosas”, dijo el diputado Gustavo de la Rosa, quien ha tenido que acudir a sesiones en silla de ruedas y se ha topado con instalaciones que no permiten la participación de personas con discapacidad.

“Ahora lo estoy viviendo en carne propia, de verdad no hay los diseños arquitectónicos, como los arquitectos y los ingenieros no son discapacitados, pues cuando levantan edificios no se les ocurre lo que es andar en silla de ruedas y en muletas, y encontrarse que los escalones son lo peor para unos”

Señaló que la carencia de instalaciones inclusivas evidencia también que si bien, se promueve la participación política de las personas con discapacidad, no se cuenta con las instalaciones necesarias que permitan ocupar una curul a una persona ciega o con debilidad visual, a alguien con dificultades de desplazamiento, así como personas sordas o mudas.