‘Merma’ pandemia productividad en maquilas

Chihuahua— El repunte de contagios de Covid-19 generó en la industria maquiladora baja en la productividad de entre un 20 a 40 por ciento, dada la ausencia de personal enfermo en cuarentena y la necesidad de trabajar desde casa.

Lo anterior lo señalaron los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra): Francisco Santini, Salvador Carrejo y Antonio Valadez, respectivamente.

En entrevistas por separado, exhortaron a la población a cumplir con la sana distancia, uso de cubrebocas y evitar las reuniones en casa.

También aprobaron las decisiones asumidas hasta ahora por las autoridades para evitar una mayor propagación, aunque el titular de Coparmex reiteró que las acciones tardaron en darse por parte del Gobierno.

Pide Santini reforzar la guardia

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Santini Ramos, percibe el cambio del semáforo a su color más alarmante: “sí vemos riesgo de llegar al rojo dado que aún existen al menos 20 por ciento de personas mayores de 18 años sin vacunar”, mencionó.

Indicó que la Organización Mundial de la Salud ha pedido no tomar a la ligera la nueva variante, es decir, que no se considere como algo que será “leve”.

Algunos expertos también estiman que la ómicron podrá ser una especie de vacuna natural que marcará el inicio del fin de la pandemia, pero de ser así, eso tomará varios meses, apuntó el presidente del CCE.

Mientras tanto, dijo que se debe reforzar la guardia y continuar ideando medidas más efectivas de distanciamiento social, sobre todo en medios de transporte y reuniones sociales.

“Como sociedad, no sólo hemos entendido sino escarmentado sobre los riesgos de no cuidarse, pero no todos. Aún hay muchas personas que se molestan cuando en un establecimiento les piden el uso del cubrebocas o que lo consideran ‘ridículo’ en una reunión social”, agregó.

Francisco Santini subrayó que desde luego que afectan a las empresas las restricciones de aforo por el semáforo naranja, pero aún más el incremento significativo que se está dando de incapacidades por contagios.

“Por tal motivo, apoyamos la decisión de ir al semáforo naranja, que inclusive consideramos que se debería haber realizado desde semanas atrás”.

La vacuna ayudó: Valadez

Ante la nueva ola de contagios de Covid-19 en la ciudad de Chihuahua, uno de los problemas que resiente el sector productivo es la necesidad de aislamiento de muchos colaboradores, señaló el presidente de la Canacintra, Antonio Valadez García, quien dijo que en muchas empresas se han dado a la tarea de hacer pruebas, y desafortunadamente se han detectado muchos casos positivos en el área administrativa y operativa.

El presidente de la Canacintra detalló que, si bien hay ahora más gente haciéndose la prueba de Covid, “también el que haya muchas farmacias y laboratorios que antes no lo hacían forzosamente, eso incrementó el número de personas positivas, pero sí es un hecho de que hay más contagios que antes”.

Apuntó que, en la medida que se dieron más reuniones sociales en el 2021 y que no hubo en años anteriores, ahora se tiene esta consecuencia en materia de salud, aunque el nivel hospitalario es del 50 por ciento y hay disponibilidad de camas para la atención de enfermos.

De alguna forma, la vacunación ayudó a que, pese al nivel del contagio alto, haya disminuido la ocupación hospitalaria.

Se espera un mal enero: Carrejo

Por su parte, Salvador Carrejo dijo que las empresas han reportado afectaciones importantes en su productividad de entre un 30 a 40 por ciento, derivado de ausentismo de colaboradores que han sido contagiados; es tal la incidencia que todos tienen ahora amigos o familiares que han sido alcanzados por el virus del Covid-19, señaló el presidente de Coparmex-Chihuahua.

Apuntó que se espera pasar un mal enero en lo que se refiere a los contagios derivados de las fiestas decembrinas, debido a la reacción tardía de la autoridad, pero también por la mala conducta de los ciudadanos, pues es una responsabilidad compartida.

Finalmente, expresó que, por desgracia, se tuvo un diciembre como si no hubiera pandemia, omisión por parte de las autoridades y una irresponsabilidad de los ciudadanos: esto fue lo que generó la situación que se está viviendo en este momento.