Menor desaparecido huyó por bullying y malos tratos de maestra

Chihuahua.- En la madrugada del día de hoy 31 de mayo, familiares localizaron sano y salvó a Noé Sebastián rumbo al libramiento Delicias. De acuerdo con la declaración del menor, huyó de su secundaria al sufrir bullying por sus compañeros y ser maltratado por su profesora de clase.

“El niño se fue debido a que ha tenido muchos problemas en la escuela y ya no quiere volver ahí, lo he cambiado de salón varias veces, pero las cosas siguen igual, ayer su maestra lo maltrató al ver al niño llorando decidió llevarlo a orientación, sin embargo, a mí nunca me informaron y de ahí el niño huyó”, compartió molesta la madre de Noé explicando que el menor caminó hasta la puerta de Chihuahua y de ahí pidió un raite a un desconocido para llegar al libramiento Delicias.

Además, agregó que no es la primera vez que ocurre esta situación en la secundaria, por lo que muchos padres de familia han presentado varias quejas; sin embargo, las autoridades correspondientes hacen caso omiso.