Chihuahua, Chih.- El presidente Municipal de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez, señaló que aunque el cambio en el Mando Único Estatal es positivo con la llegada Diego Echavarría Lara, reiteró que difícilmente funcionará, debido a que está comprobado que los índices delictivos han aumentado con la presencia de la Policía Estatal.

El edil señaló que durante mucho tiempo recibió amenazas y amedrantamiento por parte de la corporación de seguridad estatal, pero que aún así no tiene miedo y continúa con su trabajo.

“Cuando mataron al director de la Policía Municipal, Efrén Peñaflores, y al agente que lo acompañaba, me mandaron decir que seguía yo, pero no tengo miedo; yo sabía de dónde venía y claro que no era de ningún grupo armado. Sigo trabajando por el municipio”, aseguró el alcalde a casi 7 meses de la ejecución de 2 elementos de la policía de Cuauhtémoc, justo cuando entraban a la ciudad de Chihuahua.

Indicó que no tiene guardaespaldas y que el principal motivo es debido a que considera que los policías deben estar concentrados en la protección de la ciudadanía, “del monto de sus guardaespaldas es el tamaño del miedo y el compromiso con ciertas personas”, dijo.

“Sí pienso en mis hijos, tengo uno que aún vive en Cuauhtémoc y otras dos mujeres en Estados Unidos; por ellos sí me preocupo, pero yo le tengo más miedo a la Policía Estatal que a los grupos armados”.

Recordó que hace 3 meses, alrededor de 40 policías estatales a bordo de 10 vehículos rodearon su casa y tomaron fotografías a toda su familia, “tuve que salir a gritarles y salieron huyendo como cobardes”.

Tena Nevárez reiteró que pidió al Gobierno Federal que fueran ellos quienes asumieran el Mando Único, para mayor tranquilidad de la administración y de la población, aunque dejó claro que lo mejor es que esa figura desaparezca.