Me excluyeron: Quintana

Ciudad Juárez— El aspirante a la candidatura de la gubernatura por Morena Víctor Quintana Silveyra denunció que fue excluido de la encuesta que definió la designación del candidato por ese partido.

“Yo fui excluido de dicha encuesta. Cuando le pregunté la razón a Mario Delgado, presidente del CEN de Morena, su respuesta fue ‘por razones metodológicas’, es decir, porque es muy difícil encuestar a 8, por eso decidimos encuestar (sólo) a 7”, publicó en sus redes sociales, luego del evento que anunció la designación.

“Ahí se nos presentó la encuesta que arroja como triunfador a Juan Carlos Loera. Agradezco mucho el apoyo y la lealtad que me han brindado. Soy persona de causas y de luchas y no me doblan las derrotas, menos aun cuando ni siquiera me reconocen el derecho de participar en la batalla”.

En entrevista, el político agregó que le pareció rara la manera en que metodológicamente sea justificable medir a siete aspirantes y no a los ocho que se habían registrado. “Hubiera sido mejor la expresión directa de la voluntad del pueblo, no nos enseñaron las encuestas, sólo nos hablaron de la batería de preguntas que se hicieron”, detalló.

“Felicité a Juan Carlos. Ahora hay que hacer labor de resanar heridas, porque sí las hay; construir la unidad es clave, una candidatura al Gobierno del Estado requiere de ese apoyo de todas las fuerzas locales y los sectores”, apuntó Quintana Silveyra.

Dijo que la militancia quedó con el ánimo generalizado de construir, sin embargo, “existen otros sectores que están cuestionando y hay que escucharlos”.

El exsecretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana Silveyra, se registró como precandidato de Morena a la gubernatura de Chihuahua. “Un saludo a todos, gracias acabo de registrarnos, venimos de última hora, pero aquí estamos”, expresó al salir de su registro hace dos semanas.