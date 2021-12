‘Me enterraron y aquí sigo caminando’

Chihuahua.– Laurencio Armendáriz, de 62 años, quien fuera dado por muerto durante esta semana al viajar a otra comunidad e incomunicarse por varios días, dijo que le da coraje y en ocasiones risa que las autoridades lo hayan dado por muerto y que, incluso, sus familiares llevaran a cabo un funeral.

Narró que el pasado jueves, cuando volvía de trabajar de una comunidad incomunicada, una persona que se topó en el camino le informó que su padre había fallecido, debido a que se llaman igual y en ese momento se estaba llevando a cabo el funeral.

Dijo que, al llegar durante la noche a su casa, pudo observar las caras de terror y asombro de sus familiares cuando lo vieron, luego de que horas antes le hubiesen realizado un funeral y lo sepultaran en el panteón de Guachochi.

“Me sepultaron y mire, aquí ando caminando, me da coraje cómo las autoridades hayan cometido este error tan grave, pero en ocasiones me da risa ya que la gente me mira asombrada, luego de haberme dado el último adiós en el panteón municipal”.

Hasta el momento, no se ha determinado a quién pertenece el cadáver del hombre enterrado en la tumba de Laurencio Armendáriz, mientras que su familia no sabe si alguien responderá por los gastos realizados en el funeral.

Don Laurencio agradeció las muestras de cariño recibidas durante su “funeral”.