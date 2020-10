'Me dejaron una calavera afuera de mi casa'

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua.- En la conferencia de prensa ofrecida este día en las instalaciones de la CEDH, la regidora Catalina Bustillos denunció públicamente presiones y ataques hacia su persona, luego de que grupos de la diversidad sexual la acusaron en redes sociales y medios de comunicación, de hacer comentarios homofóbicos por expresiones -dijo- de carácter profesional dentro de la sicología.

"Se me ha negado la protección y estos grupos (LGBTTI) tienen en cambio siempre protección institucional. Dígame señor presidente (Nestor Armendariz) si eso no es parcialidad. En la actualidad hay cientos de mujeres y niños violentados que necesitan protección pero no les llega.

"A mí sí me llegó una calavera a la puerta de mi casa, se me han hecho amenazas públicas de estos grupos y no se les hace nada.

Nosotros que buscamos proteger derechos importantes como el derecho a la vida, a la libertad se nos ha lascerado gravemente", expresó.