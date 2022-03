Masacran a familia en Gpe. y Calvo; sobreviven bebé y niño de 3 años

Chihuahua– Una familia fue masacrada en la comunidad El Zorrillo, en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde dos menores, uno de nueve meses y otro de tres años, resultaron lesionados y tres adultos, dos de ellos al parecer padres de los menores, muertos. En el lugar fueron asegurados 500 casquillos de dos calibres.

Según la indagatoria inicial de la Fiscalía de la Zona Sur, el hecho se registró aproximadamente a las 13:00 horas de ayer, cuando las víctimas circulaban a bordo de un automotor y fueron sorprendidas por un grupo de civiles armados que dispararon en su contra. En la escena se embalaron 200 casquillos calibre 7.62 x 39 mm y 300 casquillos calibre .223.

En el lugar se localizaron los cuerpos sin vida de tres personas. Los nombres de las víctimas son Martina V. C., de 39 años; Nubia Judith M. V., de 24 años, y Jorge Omar C. C., de 36 años. Todos con domicilio en la comunidades de El Baluarte, Guadalupe y Calvo.

Posteriormente, en el Hospital Regional de Guadalupe y Calvo se reportaron a dos menores lesionados, uno de aproximadamente nueve meses y otro de tres años.

En el lugar de los hechos se aseguró un vehículo marca Volkswagen, línea Golf, de color negro, que contaba con reporte de robo con fecha del 17 de diciembre de 2021 en la ciudad de Chihuahua.

Personal de la Unidad de Servicios Periciales se hizo cargo de la escena, así como del levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados a un anfiteatro local para la necropsia de ley.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se desplazaron al lugar de los hechos para tratar de dar con los responsables del ataque.