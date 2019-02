Más de 240 tomas clandestinas detectadas en Chihuahua

Chihuahua.- El delegado de la Fiscalía General de la República en Chihuahua, Ramón Ernesto Badillo, dio a conocer que en el combate al tema de huachicol tienen investigaciones en las que detallan 241 tomas cladestinas en todo el Estado.

El funcionario federal mencionó que dicha cifra es del 2015 a lo que va de este 2019: 5 tomas clandestinas en el 2015; 27 en 2016; 64 en el 2017; 136 en el 2018 y 9 2019.

Destacó que si hay o no órdenes de aprehensión vigentes son datos que no se pueden revelar por la secrecia de los casos.

"Se trabaja diario en el tema de huachicol para que no se convierta en un problema grave en el Estado de Chihuahua", dijo.

Aseguró que trabajan de manera coordinada con el Gobierno del Estado y Fuerzas Federales para evitar que se incremente el problema, recalcó.