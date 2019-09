Más de 2 mil ejecuciones… una carpeta abierta de FGR

Ciudad Juárez.- Aunque Chihuahua es una de las entidades con mayor violencia y homicidios, es prácticamente nula la investigación contra el crimen organizado.

Un reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revela que la Delegación Chihuahua de la Fiscalía General de la República integró el año pasado sólo una indagatoria por delincuencia organizada –mientras hubo 2 mil 244 asesinatos en todo el estado– y este 2019 lleva cinco carpetas.

Del período comprendido del 2012 a la fecha se han abierto 139 investigaciones por ilícitos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El período con más trabajo fue el 2014, con 45 carpetas, una relativa al delito contra la salud y el resto a las otras conductas incluidas en la citada ley.

A partir de ese ciclo el trabajo comenzó a caer. En el 2015 se iniciaron 16 carpetas de investigación por ilícitos previstos en la Ley General contra la Delincuencia y una por delitos contra la salud, mientras que en 2016 fueron únicamente 15 y cero por delitos contra la salud.

Para 2017 las cifras registraron una baja considerable: cinco investigaciones contra la delincuencia organizada y dos contra la salud. En el 2018 sólo se integró una indagatoria por delitos contra la salud.

Además en el 2012 fueron 41 investigaciones por los delitos sancionados por ese ordenamiento legal y tres contra la salud. En el 2013 se iniciaron 35 carpetas relativas a delincuencia organizada y cero en el otro renglón, de acuerdo con el informe publicado por el Secretariado Ejecutivo y disponible en la liga https://drive.google.com/file/d/1w4_aS0ShbtY8DjtDIuFJ9AYX4BSaBhgY/view.

La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada sanciona los delitos de acopio y tráfico de armas, terrorismo, contrabando, tráfico de personas, tráfico de órganos, corrupción de menores de edad, trata, los cometidos contra el ambiente, algunas modalidades del secuestro y los ilícitos en materia de hidrocarburos, así como contra la salud en la modalidad de narcomenudeo y específicamente las variantes de comercio o suministro.

A principios de esta semana el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, urgió a la Federación a que inicie con la integración de carpetas de investigación por crimen organizado.

Señaló que cuando se detiene a un delincuente se le procesa únicamente por la portación de armas o drogas, sin embargo, no se inicia otra investigación y de esa manera estas personas alcanzan su libertad a la brevedad y vuelven a delinquir.

Peniche también indicó que existe una gran demanda de sustancias nocivas, lo que hace que haya más narcomenudeo y las organizaciones criminales se disputen el control del territorio, lo que se refleja en un mayor número de homicidios.

En lo que va del año, en su informe mensual, el SESNSP estableció que hasta el 31 de julio del 2019 en Chihuahua se cometieron mil 426 homicidios, la gran mayoría de ellos relacionados con el crimen organizado; el promedio durante ese período fue de 6.7 asesinatos al día.

En el desglose mensual se establece que enero registró 183 homicidios, febrero 168, marzo 193, abril 196, mayo 237, junio 224 y julio 225, en espera de que se publiquen las cifras oficiales de agosto y el acumulado que se tiene en septiembre, mismo que ya superó los 70 asesinatos.

Al cierre del mes de julio, la Fiscalía General del Estado informó que la cifra oficial de asesinatos en la entidad durante el 2019 es de mil 533.

Personal de la Delegación Chihuahua de PGR indicó que es la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), quien se encarga de perseguir la delincuencia organizada.

Sin embargo, no tiene presencia en esta entidad, se encuentra en la Ciudad de México y sólo pide apoyo e información cuando lo considera necesario.

Los funcionarios de FGR Delegación Chihuahua indicaron que desconocen cuántas carpetas de investigación ha iniciado Seido por hechos ocurridos en esta entidad federativa.

Además se indicó que la delegación no participa en el combate a la delincuencia organizada porque no desean exponer a su personal, no cuenta con agentes suficientes y para evitar la fuga de información y “no poner en peligro las operaciones”.