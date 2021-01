Maru no será detenida, afirman sus seguidores

Chihuahua, Chih.- Mediante un texto publicado en redes sociales, los seguidores de la precandidata a la gubernatura María Eugenia Campos Galván aseguraron que la alcaldesa con licencia no será detenida y calificaron como una campaña de rumores y odio la emprendida por el consejero jurídico del Estado, Jorge Espinoza.

En el escrito se hace referencia a la última audiencia en el juicio de amparo que promovió Maru Campos contra un eventual proceso en su contra por parte de la Fiscalía General del Estado, a través de la cual, consideraron, el Gobierno estatal pretende influir en el proceso interno del PAN.

A continuación dejamos íntegro el escrito difundido:

Información real y de primera mano, lean con atención:

COMENTARIOS SOBRE PROCESO EN JUZGADOS FEDERALES RELACIONADOS CON MARU CAMPOS

Con relación a la campaña de rumores, mentiras y odio que esparcen personajes del gobierno del estado y su candidato a la gubernatura, y para tranquilidad de militantes del PAN y por respeto a la verdad, declaramos:

1. Es imposible decir que la ola de rumores desatada por las declaraciones irresponsables del abogado del gobernador, Jorge Espinoza, no tienen que ver con la elección interna del PAN. Ante el hecho evidente para los panistas de que Madero carece de argumentos para solicitar el voto en su favor, de que no prende, no convence ni motiva, y de que va a camino a una aplastante derrota, el único recurso que les queda ahora es esparcir el rumor de que Maru será detenida. Es falso, y los panistas no vamos a premiar esta actitud perversa y mentirosa, la vamos a derrotar en las urnas el 24 de enero. Maru está activa, sigue recorriendo municipios, este fin de semana en Juárez, Ascensión, Nuevo Casas Grandes y San Buenaventura. Maru sigue convenciendo, y ganará de modo contundente.

2. Vamos a precisar una vez más lo que ocurre en el tema de un juicio de amparo promovido por Maru Campos en el mes de diciembre, para evidenciar la campaña de desinformación orquestada por el miedo a la derrota del gobernador del estado y su candidato.

3. Ante la permanencia de las declaraciones mentirosas, de filtraciones periodísticas, dichos de panistas sin escrúpulos, y ante el conocimiento de que la fiscalía presentaría directo ante un juez una acusación ante un juez SIN ANTES OTORGAR EL DERECHO DE AUDIENCIA Y OPORTUNIDAD DE DEFENSA, como claramente indica la jurisprudencia que debe ocurrir, Maru Campos solicitó en diciembre pasado el amparo de un juez federal. El propósito ÚNICO y explícito en la solicitud es conocer de lo que se le acusa ANTES DE QUE SE JUDICIALICE EL EXPEDIENTE, es decir, lo más elemental, que es ejercer su derecho a defenderse, pues el nuevo sistema ofrecer como garantía que éste se ejerza aún antes de que sea consignado el expediente.

4. El juez otorgó ya una suspensión provisional, y se encuentra vigente. Estamos a la espera de que anuncie si otorgó la suspensión definitiva o no. CUALQUIERA QUE SEA SU RESOLUCIÓN ES APELABLE POR LAS PARTES, así que estamos lejos de que concluya. Pero aún si llegara a negar el amparo definitivo, esto no quiere decir que Maru sea culpable de nada; pues como hemos dicho, el amparo nunca fue para evitar una detención, solo para tener una justa defensa.

5. Negamos rotundamente que Maru vaya a ser detenida. Nada impedirá que sea electa candidata del PAN de modo contundente pues los panistas, que siempre nos opusimos que se usen los recursos del gobierno para favorecer candidatos, no premiaremos a quienes carecen de argumentos para convencer y solo apuestan a sembrar la duda y el encono.