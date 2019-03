Mantienen en prisión a exsecretario de Duarte

Chihuahua.- La jueza de Control Romana Vázquez consideró que no existen elementos distintos para revocar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Jesús Manuel Luna, exsecretario personal del exmandatario César Duarte.



Luna está acusado de peculado al presuntamente haber ordenado el uso de aeronaves oficiales del Estado en favor del hijo de Duarte Jáquez.



Uno de los argumentos centrales de la defensa es que se tienen en depósito 180 mil pesos en garantía por un posible daño al patrimonio de entre 130 y 150 mil pesos,sin embargo la jueza no lo consideró suficiente.



También se planteó en tribunal que Luna podría ser liberado porque no existe el riesgo de que se sustraiga de la justicia, al tener pasaporte vencido y visa castigada para entrar a Estados Unidos, pero tampoco se tomó como válido.



La visa le fue cancelada después de haber sido deportado de Denver para atender una orden de aprehensión girada por la autoridad de Chihuahua.